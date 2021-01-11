影／寒害！寒流打壞2021花漾和美　花海失色

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彰化縣美麗的花海將陸續登場！和美鎮2021花漾和美-牛年鴻運迎新春活動，將於（16）日上午在和美竹園花海熱鬧登場，和美鎮公所今（11）日為活動暖場，由於連日來強烈寒流一波波的侵襲，使的整體花況受寒害枯萎，令遊客感到與期望的花海有落差。

▲2021花漾和美活動當天另有農特產品展售、大型氣墊遊戲及表演，及各式活動主題裝置藝術，讓民眾一起來拍照打卡送好禮。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

和美鎮今年選在和美竹園花海熱鬧登場，廣達14公頃的花田，滿植大波斯菊，呈現美麗的花海美景，然，老天爺似乎不捧場，冷氣團接力報到，波斯菊都受到寒害，很多已開花朵凋謝，花苞萎縮不再開，在冷氣團之間天氣短暫回溫時綻開的花都變小，整體花況不理想，「變醜了」。

和美鎮公所說，2021花漾和美活動當天另有農特產品展售、大型氣墊遊戲及表演，及各式活動主題裝置藝術，讓民眾一起來拍照打卡送好禮，此外也延續以往捐發票送兌換券做公益，鎮長阮厚爵希望藉此農田景觀之美，帶動各地遊客前來和美賞花及遊玩。

▲和美鎮今年選在和美竹園花海熱鬧登場，廣達14公頃的花田，滿植大波斯菊，呈現美麗的花海美景，。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

阮厚爵表示，和美鎮利用冬天農田休耕後，鼓勵農民種植了14公頃大波斯菊來舉辦花海節，地點在線東路6段、和美交流道下附近農田竹園花海，現場將設置各式裝置藝術，邀請民眾一起參加「爵」世美照在和美活動，將花海的美景分享出去，一起拍照拿大獎。

只要在11日至19日拍照上傳至指定網頁，就能參加人氣票選，照片獲得最多人按讚，就能把IPhone 12帶回家；參與票選的民眾，也將隨機抽出2名得獎者，獲得艾德蒙氣炸烤箱一台。

▲和美鎮2021花漾和美-牛年鴻運迎新春活動將登場，強烈寒流一波波的侵襲，使的整體花況受寒害枯萎，花都變小，花況也「變醜了」。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

葉姓鎮民說，2021花漾和美-牛年鴻運迎新春活動，花田滿植大波斯菊，通常最美花期約兩周，盛開期之前一周逐漸開花，之後一周逐漸凋謝，前後加起來約一個月可賞花，但冷氣團接連過境，寒風大作，把花都吹壞了，花期急遽縮短；彰化縣農業處指出，冬季花海播種時間不同，縣內7處大型花海會陸續開花，依現況來看，冷氣團縮短花期，全縣花海會在春節前結束。