解決就學需求 林口東湖國小動工
記者陳志仁/新北報導
2021-01-11 20:32:49
新北市林口區東湖國民小學校舍暨市民多元服務設施統包工程今(11)日舉行開工典禮，由市長侯友宜主持儀式；侯友宜表示，近年林口區人口大量增加，許多小學已經額滿，因此市府特斥資興建東湖國小，預計可招收1400位以上學生，讓孩子學習不中斷。
侯友宜指出，校地取得不易，市府將打造一個與社區共榮共好的小學，除了提供讓小朋友就學的好環境，也規劃設置幼兒園、托嬰、托老中心及多功能體健中心，讓林口市民能夠在地安居樂業；預計111年7月第一期工程完工後，優先招收一年級7班學生、約280位，112年8月將完成第二期工程，預計招收共42班，讓林口孩子可以在地安心就讀。新北市共有403萬人口，再加上近年許多大型的商場進駐林口，及世大運選手村社會住宅吸引民眾遷入，導致林口暴增就學的需求；市府特斥資約9億6千萬元興建東湖國小，在景觀規劃上納入生物多樣性、節水、碳減等設施，藉由生態環境、食農園區、情境遊憩區、陽光運動場等活動場域，建構學子的品格力、學思力及築夢力，實踐智慧低碳校園的教育理想。工務局新工處說，東湖國小位於林口重劃區內，校舍區完工後為地下1層、地上4、5、7層共3棟的建築，計有48間普通教室、20間專科教室，並保留擴建24間普通教室的空間，以因應林口區未來人口成長；此外，校園內還會有地上3層的多功能體健中心、禮堂，及地上4層的公共托育中心、幼兒園、樂齡照顧等多元服務設施，讓學校與社區共榮共好。