美食巷內》影／羊肉爐暖呼呼　溪州在地人的口袋美食名單

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受到寒流影響，全台氣溫降低，中午開始，就有不少民眾到彰化縣溪州鄉吃熱呼呼的羊肉爐，溪州莒光路旁的「呂」羊肉湯頭非常的特別，除了用玉米、苦瓜等蔬果熬煮，還加入滿滿一大鍋的蒜頭，喝起來散發自然的甘甜味，讓人一口接一口都停不下來，連財經專家謝金河也都愛上它。

▲受到寒流影響，全台氣溫降低，有不少民眾到彰化縣溪州鄉吃熱呼呼的羊肉爐。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

「呂」羊肉老闆娘蔡瑤靜說，所選用2年努比亞山羊，每天一大早都要幫現宰的羊去除脂肪與軟骨，所以羊肉吃起來，口感更加的細緻軟嫩，而且沒有羊腥味，因為羊肉品質好，所以就算是平日，也常高朋滿座，是彰化在地人的口袋美食名單。

中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍說，熱騰騰的羊肉爐，冒著蒸汽，羊肉的香氣跟著飄散四溢，帶皮的羊肉，吃起來有筋性，皮Q肉嫩，客人讚不絕口，「帶皮帶肉的羊肉，現在外面比較少吃到，肉燉的很嫩湯頭也很好喝，天氣冷現在吃正好。」還有老饕笑說，吃完羊肉爐整個身體都熱起來，也有食客喝了羊肉爐湯後就把外套先。

▲「呂」羊肉老闆娘蔡瑤靜說，所選用2年努比亞山羊。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

林小萍指出，「呂」羊肉有別於一般坊間羊肉爐，原為肉商出身的老闆，秉持對肉品的要求，經由專業的特殊處理，絕無半點羊騷味，鮮嫩味美的羊肉，讓許多朋友欲罷不能，一嚐便成為主顧，價格經濟實惠、高CP值。

「呂」羊肉提供羊肉爐「湯底」三種選擇：「薑片清湯、蒜頭清湯、中藥溫補」可依照各桌的喜好，選擇美味湯頭亦可選擇「瘦肉」或「肥肉」，除羊肉爐外這的其他料理也讓人讚嘆，以耗時費工獨家祕方的「香滷羊腳 」入口即化、香味四溢、並且為限量供應另有..蔥爆羊肉、酸菜羊肚、麻油羊肝…等羊料理，選擇豐富讓饕客們吃得最過癮。

▲「呂」羊肉有別於一般坊間羊肉爐，絕無半點羊騷味，鮮嫩味美的羊肉，讓許多朋友欲罷不能。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

國聯社許巧雲說，呂羊肉的湯底用蒜頭，他很喜歡吃蒜頭羊肉，剛開始煮時比較沒有 蒜香味小火熬一下後慢慢隨著蒜香湯頭熬出，會有越來越明顯的清香感，味道非常鮮美，這也是絕配。

▲「呂」羊肉提供羊肉爐「湯底」三種選擇：「薑片清湯、蒜頭清湯、中藥溫補」。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.11）

蔡瑤靜說，要燉出這樣的外Q肉嫩的口感，火候要控制恰當。