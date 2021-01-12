馬克宏夫婦遭爆去年砸2000萬買花　法國民眾怒批可恥

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英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，相較之下，2012至2017年擔任法國總統的歐蘭德（FrancoisHollande），2015年只花費約11萬7153英鎊（約新台幣442萬元）購買鮮花。2007至2012年擔任總統的沙柯吉（Nicolas Sarkozy），2011年購花支出也只有約12萬9770英鎊（約新台幣491萬元）。
值得注意的是，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，艾里賽宮去年實際上未對外開放，舉行的接待活動也屈指可數。
正當法國上下還在努力克服疫情帶來的財務衝擊，馬克宏政府也才宣布要砸1000億歐元（約新台幣3兆4000億元）振興經濟，傳出這樣的消息令法國民眾瞠目結舌。
疫情造成法國去年全國癱瘓，馬克宏夫婦卻還大買鮮花，不滿的民眾痛批「可恥」。許多人在社群媒體宣洩怒氣，有人寫道：「我們被要求縮衣節食，被徵更多稅，他卻在享樂。」還有人寫：「真可恥。多麼藐視一無所有的人。浪費公帑。」
馬克宏已在法國15個疫情最嚴重地區實施晚間6點宵禁，其他地區也實施晚間8點宵禁。他還正在考慮實施第3次全國性封城，以遏制疫情。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100111