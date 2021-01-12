NOW早報／名醫赴貴婦家作客！超狂水果盤上桌　網驚喊9字

名醫赴貴婦家作客！「滿漢全席」水果盤上桌 網驚喊9字

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一山還有一山高，沒有最富有，只有更富有！婦產科名醫劉偉民日前到一個超級貴婦家作客，他並分享當天發生的趣事，同時更曬出「滿漢全席」水果盤，令人大開眼界！而畫面曝光，網友們也全看傻，不禁直呼「貧窮限制了我的想像」。

▲劉偉民分享貴婦家的洗手間。（圖／翻攝自劉偉民臉書）

今日天氣／寒流南下晚濕冷！今水氣漸減 最低溫僅7度

隨著寒流持續南下，晚上之後中南部及花東也將陸續感受到寒意，其中今（12）晨高雄以北到花蓮局部地區有機會出現10度以下低溫：中部以北至花蓮低溫可降至7、8度，其餘地區11、12度，白天高溫除了南部還有19度外，其餘區域皆低於15、16度，北台灣到宜花只有13度左右，提醒大家務必做好保暖工作！今天上午水氣尚多，基隆北海岸及大台北地區有雨，中部、花東地區及南部山區也有局部降雨，外出活動建議攜帶雨具備用，水氣在明天清晨起開始逐漸減少，除了東半部地區有局部短暫雨外，其他地區、連同北部地區將會逐漸轉為偏乾冷的天氣型態。





騎單車衝上武嶺！手機竟「凍到當機」 熱血弟曝神解妙招





受到寒流影響，全台各地天氣都十分寒冷，不少山區都降下美麗的白雪。近日，就有國中在《合歡山賞雪機動社團》表示，心血來潮和同學騎腳踏車衝上武嶺賞雪，但途中不小心刮傷其他遊客的車輛，「後來我有去自首，車主說沒事」，於是他就掛上自行車雪鏈繼續前進，後來還是覺得想和車主賠償、道歉，便PO文敘述此事，希望對方可以看到。





原PO指出，由於手機無法保暖，就連拍出來的照片都相當模糊，甚至一度冷到當機無法使用，最後只好「強制開高負載遊戲加熱」，才讓手機漸漸恢復正常溫度，他提到，服裝部分則是全身貼滿暖暖包，最外層再套一件雨衣「結果狂流汗，然後就超冷」。



▲由於手機無法保暖，讓原PO拍下的照片相當模糊。（圖／翻攝自《合歡山賞雪機動社團》 ） 武漢病毒實驗室資料遭大量刪除 英媒憂：中國又粉飾太平





新型冠狀病毒（COVID-19）至11日，全世界累計逾9021.6萬例確診，其中193.3萬例因病而亡，世界衛生組織（WHO）日前針對病毒溯源工作派出專家小組，不料卻無法入境中國，調查工作難以展開。近日英國媒體又報導，中國當局疑似刪除大量武漢病毒實驗室的資料，武漢作為最早爆發疫情的地區，病毒實驗室內從事的蝙蝠冠狀病毒研究也被普遍推測為病毒來源，另外接擔憂中國將進一步掩蓋病毒的源頭。



▲英國《每日郵報》引述姊妹報《星期日郵報》的報導，指中國當局刪除大量武漢病毒實驗室內的資料，引發外界擔憂病毒溯源工作受阻。（圖／NOWnews資料照）

TAIWAN好搶手！新版護照發行首日 網路預約中午前全額滿





昨（11）日是放大「Taiwan」字體新版護照的發行首日，外交部長吳釗燮昨天上午前往領事事務局窗口視察申辦情形，呼籲民眾踴躍申辦﹔據了解，昨天中午為止的網路預約名額8日即額滿。



▲新版護照。（圖／記者呂炯昌攝.2021.1.11）

默認解約辛龍 吳宗憲累了：我要扛多少？





劉真離世10個月，辛龍難走出喪妻之痛，和老闆吳宗憲解約，吳宗憲昨（11）日錄《小明星大跟班》談到，辛龍去年9月放鳥公益演出，公司也頗困擾，「他有他的想法，他想安靜下來，讓自己世界沉澱一下，我們尊重當事人角度」，吳宗憲也說他替演藝圈不少人解決問題，「放過我吧，我要扛多少？」（編輯：許苡晴）