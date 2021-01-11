舉牌「找乾爹」宣導惹議 新北消防局撤文宣致歉
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-11 22:34:21
一名身穿黑色短袖上衣的正妹，日前於元旦當天在捷運站外舉牌「求找乾爹」，似乎是在模仿先前在西門町一女子公開舉牌徵男友的行為，但最後卻被發現是新北市消防局第四大隊的女消防員，為了要宣導使用「熱水器」而想出的行銷手法，但此舉卻引發網友不滿，直批「物化女性」，對此，新北消防局坦言「思考不周」，並將文章下架。
寒流一波一波襲來，新北市消防局為了向民眾宣導熱水器的注意事項，模仿西門町女子舉牌「求找乾爹」舉動，出動局內一名女消防員，在寒流當天身穿黑色短袖，跪坐在新北市新店區公所捷運站外，舉牌並在板子上寫下「不用有錢，幫我開窗就好，我家熱水器不通風＋沒強制排氣」等字句，並留下新北市政府消防局的Line ID，說明「希望你是我生命的救星」，該消防局也在臉書專頁上貼上貼文，提出3點注意事項來叮嚀民眾使用熱水器。不過此舉卻掀起網友正反兩面評價，紛紛湧入新北消防日大隊的臉書專頁，在貼文下方留言「跟得上時事喔！」、「被消防耽誤的行銷高手」，但更多人卻認為有物化女性的意味，直稱「無聊當有趣」、「糟蹋公務人員」，也有很多網友覺得，這麼寒冷的冬天，竟然只讓同仁穿短袖，實在讓人很傻眼，或是「長官怎麼會想出這種餿主意？」對此，新北消防局第四大隊也坦言內容的確有不當之處，是「思考不周」，現在已把文宣下架，並將引以為戒，未來會更用嚴謹的態度行事。