新北消防員舉牌遭指物化　王婉諭批上級：別把低級當有趣

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王婉諭試想，若今天是她自己的兒子或是女兒被長官要求做種事，作為一個母親的心情，會是如何地不捨。她批評，到底是怎樣的長官或是上司，會為了博取民眾目光或是話題，要求基層的員工穿得如此單薄在寒流來襲時進行政令宣導？說句不好聽的話，如果寒風中宣傳效果特別好，為什麼這些大隊長、長官不自己出來呢？再者，要求女性消防員舉「求找乾爹」的牌子之舉，背後不僅隱含著嘲諷刻板印象中女性拜金、虛榮的形象，更有貶低女性自主權的嫌疑。
王婉諭指出，女性到底可不可以「求找乾爹」，不是這次事件的重點，更關鍵的因素在於，是誰要求這位女性消防員舉這樣的牌子？她是出於自願或是迫於壓力？如果今天是上級命令、要求她舉這樣的牌子，那就大有問題。若是今天一個女性「自願」尋求一個條件更好的交往對象，我們尊重雙方合意的選擇；但政府部門若是為了跟風，將同樣具爭議性的宣傳手法要求基層公務員比較辦理，便是剝奪女性在性別角色上的自主權。
王婉諭希望的是，未來孩子們能生活在一個更加友善、平等的環境裡，也希望有一天，台灣能朝向更加平權的社會發展，沒有人會因為自己的性別角色受辱，更沒有人會因為性別而受到不平等的待遇。
雖然新北消防第四大隊已經為此事道歉，表示的確「思考不周」，但王婉諭仍要嚴正呼籲新北市消防局，應立即檢討此次宣導的決議流程，若有相關高層倚仗權勢壓迫基層消防員在寒風中出勤宣傳，應針對相關人員進行評議。同時，她也會同步發函內政部消防署，要求主管機關盡速釐清整個過程是否有瑕疵。
最後，王婉諭再次籲請政府部門不要再「將低級當有趣」，應讓專業回歸專業，創意固然值得鼓勵，但這樣具爭議性的行為，真是大可不必。