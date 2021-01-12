川粉暴動議員急撤　美國會山莊地道網再受矚目

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事發當天，甘農眾議院辦公大樓（Cannon HouseOffice Building）與國會圖書館所在的麥迪遜紀念大樓（James Madison Memorial Building）也傳出撤離消息。
這兩座位於國會大廈東南方的建物，和國會大廈、鄰近建物、多個地下停車場之間都有聯通地道。而且在國會山莊，至少有19條這樣的地道可供人車通行。
美國國會大廈最初是在1800年竣工，但在1812年戰爭被英軍縱火，隨後進行大幅整修。
至於首批從國會大廈建築本身向外延伸的地道，則可回溯至19世紀後半葉。第一條地道是在內戰期間挖掘，當時目的為通風。
到了1898年，又多了一條通往鄰近國會圖書館的通道，一本本書籍透過電動傳輸帶傳送。可惜這套系統已停止運作。
1909年竣工的羅素參議院辦公大樓（RussellSenate Office Building），從一開始就有地底電車系統，協助參議員和其他人往來國會大廈。
接下來一個世紀，國會在國會山莊（Capitol Hill）占地持續擴大，地道數量也隨之增加，並逐步擴建、改善。舉例來說，甘農地道（Cannon Tunnel）到了今天，幾乎已變成一座地底城鎮，沿途有修鞋店、郵局、信用合作社和自助餐館，牆上還有全美各地學生的藝術作品。而國會大廈地鐵系統也進行升級和改建。
不過，彭斯（Mike Pence）與一些國會議員6日行經哪些地道，尚無具體相關說明。民主黨籍加州聯邦眾議員艾吉拉（Pete Aguilar）事後表示：「我們下去地下室，穿過這些隧道，困惑著他們想要我們去哪裡。」
除了國會大廈，華盛頓特區和國家首都地區（NCR）還有其他複雜的地道網，但並非所有地道都對外公開。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100111