民主黨提交彈劾決議案！控川普煽動叛亂 預計13日表決
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-12 06:30:30｜2021-01-12 06:32:08
美國總統川普的支持者，上週6日擅闖國會引發暴動，還釀成5死及其他人員受傷，讓川普的聲望在離任倒數前2週遭到重挫，更被指控是始作俑者。美國民主黨當地時間11日已向眾議院提交彈劾決議案，指控川普煽動叛亂。
綜合外媒報導，在這份至少4頁的法案文件中，指控川普散布關於選舉舞弊的虛假言論，要求各州共和黨籍官員「喬票數」，並鼓勵在白宮外集會的支持者採取特別措施，阻止國會點算選舉人票，川普甚至於暴動發生前的演講中煽動支持者：「如果你不拼命戰鬥，你不會再有國家。」民主黨認為，川普的種種言行舉止，嚴重背離總統的職責、破壞美國的民主精神，因此決定提出前述彈劾案。該案預計最快13日在眾議院進行表決，由於民主黨議員在眾院佔多數，料能順利通過。
眾議院民主黨籍議員原本還打算提案促請副總統彭斯(Mike Pence)，依據美國憲法第25修正案，以川普不適合履行職務為由，將川普免職，不過共和黨籍的眾議員稍早已在口頭表決時否決這項議案，眾議院預計將於12日就此決議案再進行記名表決。
眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)曾表示，除非彭斯援引憲法第25修正案直接將川普免職，否則眾議院將繼續推動彈劾案。本次是川普任職美國總統以來，第2次面臨被彈劾。第1次被彈劾是在前年12月，被指控扣留了對烏克蘭的軍事援助，以向該國總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)施壓，調查民主黨總統參選人、前副總統拜登及其子杭特；當時雖然眾議院以濫用權力和妨礙國會通過彈劾條款，但彈劾案最終仍被參議院否決。