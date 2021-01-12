北台今晚6度！「這天」起連3天出太陽　日夜溫差超過15度

今（12）晨乾空氣逐漸南下，氣溫稍回升，北台灣平地今晚將下探6度左右，氣象專家吳德榮指出，明日起至周五大陸高壓東移影響，將迎來連3天的「和煦冬陽」好天氣，不過，由於長、短波輻射的作用，形成日夜溫差極大的天氣，明日白天北台灣高溫升至23度，中南部25度以上，日夜溫差皆超過15度，提醒民眾適時調整衣著。

我是廣告 請繼續往下閱讀

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今日乾空氣南下，各地先後轉晴，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，夜間因「強輻射冷卻」作用，北台灣平地今晚即降至6度左右，明晨嘉義以北各地區平地的最低氣溫都在4至6度之間；要注意保暖、防寒害。今日各地氣溫：北部6至15度，中部7至18度，南部8至21度，東部7至18度。

▲吳德榮指出，明（13）日起至周五將迎來連3天的「和煦冬陽」好天氣，不過，日夜溫差皆超過15度，提醒民眾適時調整衣著。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，明日至周五（13至15日）大陸高壓東移影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣；明日白天北台灣高溫升至23度，中南部25度以上，日夜溫差皆超過15度。周四、五，氣溫逐日回升，仍為白天有「和煦冬陽」（各地高溫達25度以上）、夜間偏冷（低溫約在10至12度）的天氣；每日的日夜溫差常達15度之多，年長者及有心血管疾病者，要特別注意衣著的調整。

根據最新模式模擬顯示，周六（16日）下半天東北季風南下，氣溫逐漸下降，迎風面轉有局部雨；周日北台天氣「濕冷」，氣溫持續下降，當晚北台灣平地最低氣溫約降至10度，下周一（18日）晨北台灣再降至9度左右，氣象局（公園路）的最低氣溫約可降至11度左右。故這波冷空氣目前模擬強度為「強烈大陸冷氣團（氣象局≦12度）」，但由於模式模擬的「不確定性」，未來是否會調強而成為連續第4波「寒流」？需持續觀察。（編輯：許苡晴）