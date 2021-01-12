NBA／Green如何毀掉暴龍的A計畫？超高籃球IQ已看穿一切

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但事實上次的進攻這並不是暴龍的第一選擇，暴龍總教練Nick Nurse也坦言這是「B計畫」，那麼「A計畫」為何無法順利打出來呢？原因就在於Green早就提前看出對方盤算，並且指揮隊友完成佈防。
根據暴龍暫停回來之後的站位，第一選擇應該是藉由多重掩護製造給OG Anunoby籃下直接空接灌籃的機會。該次進攻站在弧頂和左翼的Norman Powell和Fred VanVleet先互相掩護，之後在罰球線附近的Anunoby再幫VanVleet掩護，然後直接襲籃，如果未果，則發球者把球交給VanVleet進行投射。
但這兩個機會最終都沒製造出來，原因是在發球之前，Green已經囑咐隊友該怎麼守，他告訴看防VanVleet的Kelly Oubre說，如果他對位的人進行背擋，那就要換防；之後又叮嚀魯尼Kevon Looney要注意藉著掩護跑到底角的人，而Green本人則是親自跟著Anunoby，不讓他有接球機會。
就這樣，暴龍被迫得讓Siakam進行一次低效單打，而勇士則是在主將Stephen Curry完全被對方守死的情況下，偷下了一場勝利，Green的超高籃球IQ讓人驚嘆。
Green在剛回歸不久的一場敗仗中指出，輸球的原因是「自己話講太少了」，而上一場的表現也證明他不是在打嘴砲，年輕的勇士的確需要他的經驗和領導能力。