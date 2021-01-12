變頻暖氣效率差？他怨風開最大才有感　網曝1招：超舒服

最近連續幾波寒流來襲，氣溫瞬間降至10度以下，有些地方甚至還下雪，而為了應對寒冷天氣，許多人都會添購暖氣及電熱毯來維持室內舒適度。近日有網友就透露，自己用變頻冷暖氣機開了暖氣，但風速得開到最大才有感覺，且依然覺得很冷，不知問題何在？對此，內行網友隨即解惑，並傳授「1招」。

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原PO在PTT女孩板表示，自己前幾天開了一次便頻暖氣，開到風最大才有點感覺，房間從14度變成20度，但還是覺得好冷，外加還要關門空氣很差。他也透露，自己房間約有10坪，高度3.5公尺，便不解地詢問大家「感覺暖氣都在天花板跟空調附近轉，效率很差，有人也用變頻冷暖氣機的嗎？」

▲網友在PTT討論變頻冷暖氣機的暖氣溫度該如何調節才舒適。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「我開26度很舒服耶！而且不必開最大的」、「我也開很高溫但還是好冷，是買到坪數太小嗎」、「也可能空間太大，地板很冷，吹不太下來」、「冷暖變頻+1，我是開22度就很有感了」、「開22-23風口向下，很剛好，室內穿短袖長褲薄棉被」、「吹18度，流汗」。

另也釣出達人教學，直指「要開吊扇把熱風往下吹啦！沒開吊扇21.5有開吊扇26.5」、「吊扇效果最好，循環扇次佳，普通電扇往斜上吹大循環尚可，分離式空調使用暖氣時，要將出風口葉片打到最低往斜下吹，跟冷氣往最高（水平）相反，或者設定成自動上下左右也可」、「要加循環扇」、「把氣孔往下就好 還會睡到熱...」「熱氣會往上飄，將風扇往暖氣上緣吹，讓熱空氣對流」。（編輯：許苡晴）