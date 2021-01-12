宣布就職維安提早啟動　傳美代理國安部長辭職

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為確保就職典禮順利進行，沃爾夫（Chad Wolf）今天透過聲明表示，鑑於過去一週與就職典禮前不斷變化的安全情勢，在特勤局（Secret Service）局長莫瑞（James Murray）的建議下，指示特勤局的就職典禮國安特別安全事件行動從原先的19日提早自13日啟動。
沃爾夫表示，聯邦、州與地方合作夥伴將繼續為這一重要活動進行協調與資源分配。
但在沃爾夫發出這項聲明後不久，美國媒體紛紛報導沃爾夫辭去代理國土安全部長職務的消息。若屬實，沃爾夫將是過去一週來，因為國會暴力事件請辭的第3位內閣成員。運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）與教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）於上週分別宣布請辭。
美國廣播公司新聞網（ABC News）今天報導，聯邦調查局（FBI）警告，有人計劃在總統當選人拜登（JoeBiden）20日就職前，在華府以及全美50州首府發動武裝抗議。
擔憂國會暴力事件重演，華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）已要求加強維安。她指出，相較於以往的就職典禮，拜登就職典禮將需採取「不同措施」。
她也致函沃爾夫表示，華盛頓哥倫比亞特區提請發布「災前宣告」，以獲取聯邦協助。她敦促國土安全部與司法部、國防部、最高法院及國會協調，為所有聯邦財產制定聯邦武力部署計畫。
美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）局長霍坎森（Daniel Hokanson）則表示，已批准出動1萬5000名國民兵，維護就職典禮安全。
他指出，已有6200名國民兵部署在華府，計劃週末之前出動總數1萬名兵員，並計劃在就職典禮前再出動5000人。這些國民兵屆時將配備鎮暴裝具和武器。（編輯：馮昭）1100112