趕在就職典禮前打完第2劑疫苗 拜登：對醫療團隊有信心
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-12 09:31:04
美國候任總統拜登將於本月20日走馬上任，許多嚴峻的考驗正在前頭等待著他，首當其衝的就是重創美國經濟與人民生命安全的新冠疫情。拜登本人已於當地時間11日注射完第2劑新冠疫苗，藉此加強民眾對抗疫的信心。
綜合外媒報導，拜登在去年12月21日接種第1劑輝瑞疫苗，並透過電視全程直播，在經過3週後，拜登於1月11日，在德拉瓦州（Delaware）紐瓦克市（Newark）的克里斯蒂安娜醫院（Christiana Hospital）接種了第2劑輝瑞疫苗。過程一樣有媒體在場拍攝。目前已知的美國疫苗，幾乎都需要2階段的注射，才能發揮完整的保護功效，如輝瑞疫苗在接種第1劑後，就必須要等3週後才能進行第2劑接種，莫德納疫苗則是要過1個月。
報導並指出，在接種完第2劑疫苗後，拜登表示對自己的醫療團隊非常有信心，將在上任後致力於提升疫苗的全面接種率，也會在週一稍晚與醫療團隊舉行視訊會議，並於週四提出他的疫情應對計劃。
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