美駐聯合國大使訪台 時力期許蔡英文任內能訪華府
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-12 10:17:05｜2021-01-12 11:13:16
美國駐聯合國常任大使克拉夫特(Kelly Craft)將於本週三（13日）抵台訪問、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也宣布解除美台交往的限制，時代力量黨團今（12）日舉行記者會，除表達歡迎外，也提出四大期許。
時力黨主席、立委陳椒華表示，時力已經在週日發表聲明，歡迎克拉夫特來台，時力也希望能與克拉夫特有雙邊的交流，也期盼總統蔡英文能在第二任期到華府進行訪問。時力總召、立委邱顯智表示，美國過去設立的台美交往限制非常不合理，世界元首、聯合國大使、外長到世界各國訪問是稀疏平常，因此樂見台美關係持續升溫，希望在民主法治人權價值上持續交流，也樂見蔡英文總統能到美國華府訪問。邱顯智也痛批其他在野黨，一再以單一議題來批評台美關係升溫是「交換、讓利」，這種論點時力不樂見、也不贊同。
時代力量黨團幹事長、立委王婉諭表示，時代力量歡迎克拉夫特大使訪台，她提出四大期許：請美國考量以具體行為支持台灣參與今年五月世衛大會及今年九月份的聯合國大會、美國國務院剛剛宣佈解除美台交往限制，希望請Craft大使公開支持台灣外交部長公務訪問華府、去年美國衛生部長及國務次卿相繼訪台，而在「台灣旅行法」及「台灣保證法」框架下，盼望克拉夫特大使願意支持美國國務卿訪台、敬請Craft大使能夠支持台美雙方經貿、衛生及國防事務閣員定期互訪。