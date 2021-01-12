台積電、聯發科早盤創高 台股飆至15600點沒站穩急殺
記者許家禎/台北報導
2021-01-12 09:50:25
美國國會大廈暴動增添政治緊張情勢，使美股11日全面收黑，不過台積電 ADR漲3.29%。而台北股市今（12）日開盤跌7.77點，加權股價指數以15549.53點開出。權值股台積電開盤後突破593元，聯發科也一度來到868元，漲幅都超過1.3%，雙雙再創歷史新高。也推升台股來到15642點，但隨即又急殺來到盤下。
美股道瓊指數下跌89.28點，或0.29%，收31097.97點；標普500指數下跌25.07點，或0.66%，收3799.61點；那斯達克指數下跌165.54點，或1.25%，收13036.43點；費城半導體指數上漲33.45點，或1.14%，收2969.92點。台北股市今（12）日開盤跌7.77點，加權股價指數以15549.53點開出，隨後在台積電與聯發科帶領下，衝高至15642點，但9點半過後急殺來到盤下，小跌0.3%，來到15466點附近。台積電與聯發科早盤一度創高，來到593元與868元，但隨後漲幅縮小，台積電約漲0.5%，聯發科約漲0.3，分別來到586元與852元。各類股一片綠油油，唯有生技醫療在盤上。