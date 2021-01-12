半個月內連續3波寒流　氣象專家：史無前例

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吳德榮指出，從跨年起連續3波冷空氣皆符合「寒流」標準，一個冬天有3波「寒流」並不特別，但不到半個月連續3波，就史無前例了。
吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬，今天乾空氣南下，各地先後轉晴，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，夜間因「強輻射冷卻」作用，北台灣平地今晚即降至6度左右，明(13)日清晨嘉義以北各地區平地的最低氣溫都在4至6度之間；今日各地氣溫落在北部6至15度、中部7至18度，南部8至21度、東部7至18度。
吳德榮也表示，最新模式模擬顯示明天到週五（15日）大陸高壓東移影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣；明天白天北台灣高溫升至23度，中南部25度以上，日夜溫差皆超過15度﹔週四、五，氣溫逐日回升，仍為白天有「和煦冬陽」(各地高溫達25度以上)、夜間偏冷(低溫約在10至12度)的天氣；每日的日夜溫差常達15度之多，年長者及有心血管疾病者，要特別注意衣著的調整。
此外，是否有第四波寒流的可能性？吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六(16日)下半天東北季風南下，氣溫逐漸下降，迎風面轉有局部雨；週日(17日)北台天氣「濕冷」，氣溫持續下降，當晚北台灣平地最低氣溫約降至10度，下週一(18日)清晨北台灣再降至9度左右，氣象局(公園路)的最低氣溫約可降至11度左右﹔故這波冷空氣目前模擬強度為「強烈大陸冷氣團(氣象局≦12度)」，但由於模式模擬的「不確定性」，未來是否會調強而成為連續第4波「寒流」，需持續觀察。