石家莊病患曾至武漢　外界憂心是否二度封城

近日中國新冠肺炎本土疫情延燒，河北省更是病例集中地，現傳出河北省石家莊2名確診病患發病前曾到去年疫情慘重的湖北省武漢市，武漢當地政府迅速啟動全面調查，消息也登上微博熱搜排行榜；不少中國網友憂心武漢是否疫情再度被隱瞞，恐將重演去年封城場面。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據中媒報導，武漢市新冠肺炎「防輸入工作專班」11日指出，河北省衛健委通報2例確診病例與武漢有關聯，河北省當地10日新增82例本土確診病例，而官方公布的「石家莊市新增確診病例行動軌跡」中，案41、案57與武漢有關聯。

武漢官方11日已著手進行全面調查，由於1名病患曾去過早餐店、商務大廈與金座、藍寶石、紅寶石3個市場，這些場所昨日下午已拉起封鎖線，正從監視器畫面找出密切接觸人員；同時也正在尋找乘坐車牌號碼為「鄂A－X3U09」、「鄂A－XQ861」計程車的乘客；武漢當地在2020年6月16日宣布病例「清零」後，官方至今再也沒宣布過發生本土病例。



▲武漢官方11日已著手進行全面調查，1名病患曾到過的早餐店、商務大廈與市場昨日下午已拉起封鎖線。（圖／翻攝微博）

事件曝光後，引發中國網友憂心，在微博熱搜榜上，「河北一確診病例曾到過武漢」、「武漢啟動相關確診病例排查」一度分別名列第3名與第7名，目前正值新冠肺炎疫情爆發1週年多，中國許多網友憂心武漢的疫情是否又會捲土重來。





