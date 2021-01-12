反壟斷打擊科技巨擘　中國市場監管總局：先治「源頭」

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在加強執法的同時，張工也強調，要推動《反壟斷法》加快修訂，出台（網路）平台經濟領域反壟斷指南、網絡交易監督管理辦法，完善平台企業壟斷認定、消費者權益保護等方面的規則。除了市場監管總局、中央政法工作會議、全國高級法院院長會議，都強調要加強反壟斷、反不正當競爭的決心。
官媒的報導可見中共中央立場堅定，並相信藉此可以增強經濟體質。中國全國工商聯智庫委員、中國社會科學院研究員劉迎秋，中國社會科學院經濟研究所研究員劇錦文，中國人民大學一級教授楊瑞龍等，多位學者聯合在《人民日報》上為當局反壟斷行動背書。
劉迎秋表示，強化反壟斷應與「防止資本無序擴張」、「加強資本市場建設」結合，以完善企業上市規則。並且，全面執行《反壟斷法》和《反不正當競爭法》，不僅不會惡化民營經濟發展環境，還有助於平台企業健康有序發展，提高其國際競爭力，更有利於民營經濟實現更高質量發展。
然而，阿里巴巴子公司《南華早報》（South China Morning Post）指出，雖然國家市場監管總局並未在談話中明確指出任何一家公司，但從時機點可見，阿里巴巴、螞蟻就是北京目前反壟斷行動瞄準的主要目標。阿里巴巴被中國監管局立案調查，公司方聲明皆強調全力配合，加上其他如網路外送平台、信貸平台接連被控，代表中國科技巨頭正在被北京馴服。這不僅對這個電子商務平台造成衝擊，還進一步影響其他中國網路科技公司的業務前景。