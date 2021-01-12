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反壟斷打擊科技巨擘　中國市場監管總局：先治「源頭」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-12 10:29:24

alipay/支付寶/微信支付/阿里巴巴/螞蟻/馬雲
▲中國過去力推第三方支付平台，但隨著阿里巴巴、騰訊等科技公司業務擴張，科技巨頭成為當局「反壟斷」主要打擊的目標。（圖／美聯社／達志影像）
中國科技巨頭馬雲至今已有2個多月未公開露面，其創立的阿里巴巴、螞蟻集團相繼被監管機構約談，引發外界關注中國近日掀起的「反壟斷潮」。中共中央政治局在去年12月的會議上提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」後，1月10日中央政法工作會議再次強調，加強反壟斷和反不正當競爭執法的司法，以保護中國各類市場主體的合法權益。國家市場監管總局局長張工更直言，除了加大監管執法力度，更要注重源頭治「因」、過程「因」，以建構有序競爭的市場。
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《北京商報》11日報導，國家市場監管總局局長張工指，2021年的重要目標是加強「反壟斷」的監管執法力度，並進一步推動修訂法律。張工表示，健全完善的市場監管規則是「十四五」開局之年的要事，必須透過法治化、國際化激活市場，現在市場監管部門將圍繞中央經濟工作會議部署的「強化反壟斷和防止資本無序擴張」等重點任務履行職責。
在加強執法的同時，張工也強調，要推動《反壟斷法》加快修訂，出台（網路）平台經濟領域反壟斷指南、網絡交易監督管理辦法，完善平台企業壟斷認定、消費者權益保護等方面的規則。除了市場監管總局、中央政法工作會議、全國高級法院院長會議，都強調要加強反壟斷、反不正當競爭的決心。

▲中國國家市場監管總局局長張工。（圖／翻攝自網路）
▲中國國家市場監管總局局長張工。（圖／翻攝自網路）
官媒的報導可見中共中央立場堅定，並相信藉此可以增強經濟體質。中國全國工商聯智庫委員、中國社會科學院研究員劉迎秋，中國社會科學院經濟研究所研究員劇錦文，中國人民大學一級教授楊瑞龍等，多位學者聯合在《人民日報》上為當局反壟斷行動背書。

劉迎秋表示，強化反壟斷應與「防止資本無序擴張」、「加強資本市場建設」結合，以完善企業上市規則。並且，全面執行《反壟斷法》和《反不正當競爭法》，不僅不會惡化民營經濟發展環境，還有助於平台企業健康有序發展，提高其國際競爭力，更有利於民營經濟實現更高質量發展。

然而，阿里巴巴子公司《南華早報》（South China Morning Post）指出，雖然國家市場監管總局並未在談話中明確指出任何一家公司，但從時機點可見，阿里巴巴、螞蟻就是北京目前反壟斷行動瞄準的主要目標。阿里巴巴被中國監管局立案調查，公司方聲明皆強調全力配合，加上其他如網路外送平台、信貸平台接連被控，代表中國科技巨頭正在被北京馴服。這不僅對這個電子商務平台造成衝擊，還進一步影響其他中國網路科技公司的業務前景。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲阿里巴巴子公司《南華早報》分析，阿里巴巴事件可看出北京正在降服中國科技巨頭們。（圖／美聯社／達志影像）
 
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