名家論壇》蕭徐行／親美是台灣不得不然的天命

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美國國務卿龐佩奧發表聲明，將取消所有先前國務院《對台交往準則》所有對台美官方接觸的限制，這項聲明意味，以後台灣的外交人員不用再站在美國政府機關大門外，毫無尊嚴地在玻璃門外與美方人員交談；未來台灣的正副總統、行政院長、外交部長及國防部長甚至可以有正式訪問美國的機會。美國在衡平「一個中國」政策下，仍然願意重新正視中華民國存在的事實與地位，這不僅象徵台美兩國的友好與高互信度，也點出了在國際局勢變遷下台灣在國際社會間與地緣政治上的重要性再次提升。
然而，國民黨顯然未能顧好自己的國際定位，見不得美國在民進黨執政時期大幅度提升台灣的國際權益；尤其，對於本週來訪的美國駐聯合國大使克拉夫特，國民黨表現得非常糟糕，甚至有排斥來訪的味道，這樣失禮的表現，AIT一定會又記上一筆的。國民黨就表示，正面看待中華民國與美國官方關係的進步，但呼籲民進黨應對美國及中國大陸關係間的連鎖變化，不要變成美國與中國大陸任何一方對弈籌碼；這樣的政策能否延續到拜登政府是關鍵指標，「不要曇花一現，更要有實質政策互惠」。民眾黨也表示樂見台美關係持續升溫，但川普政府任期將屆，這些舉動是否實質促進台美關係？這種發言顯然都有邏輯不通的現象。台美關係提升與美國重要人士訪華不正是台灣企求多年而不易得到的外交成果，雖然龐佩奧宣布的時機以及克拉夫特大使突然來訪的意圖啟人疑竇，但是台灣民眾對於美國重要人物來訪還是會心存感激地。相對的，中國對於這樣的政治動作一定會有所反彈的，所以該檢討的是民進黨依斥美國的支持對於中國狐假虎威，斷絕兩岸交流的機會，怎麼會反而怪美國提升台美關係，害兩岸緊張呢？
外交工作是延續的，台美關係的提升是外交官員與國安體系日日夜夜努力的結果，它不該是台灣的黨派戰場。1979年，美國在無預警的狀況下宣布與中國大陸建交，並斷絕與中華民國的邦交，這個突如其來的外交轉向一度被國民黨形容為台灣陷入風雨飄搖之際，許多對於台灣前途悲觀的人士紛紛移民海外，台灣前景處於迷茫未明之間，當時多少的人士為了前途而奔走，就是因為認清了自1949年兩岸分治以來，中華民國國祚能長存，台灣可不被中共併吞，我們依靠的就是美國在政治、經濟與軍事力量上的支持所致。這樣對於美國官員來訪的質疑語態完全沒有必要，因為美國會挺台是因為台灣的戰略地位重要性，並非哪個黨派較符合美國政府的政策主張。
親美乃是自蔣中正總統以降的中華民國政權不得不然的外交政策，台灣的安危以及過去幾十年的經濟繁榮、社會進化完全都是賴老美所賜，尤其美國文化，民主的理念已經深深浸潤在台灣社會中，台灣親美乃是現實上的必然結果。台灣政府該做的是利用美國的支持打好跟中國的交道，國際政治詭譎多變，如何借力使力才是正道，而非排斥他人相助的情誼，放棄美國的力量。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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