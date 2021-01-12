疫情惡化　馬來西亞宣布進入緊急狀態至八月

全球新冠肺炎疫情持續延燒，馬來西亞國家元首阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）今（12）日宣布，馬來西亞全國進入緊急狀態的國家級命令，時效將維持至8月1日。

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昨（11）日馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）於晚上6時已先宣布，將在1月13日開始恢復行動管制令（Movement Control Order，以下簡稱MCO），直至1月26日，下達行動管制令的各州人民暫時無法跨州通行，民眾移動範圍被限制在10公里內，且一戶家庭最多僅能兩人乘坐汽車和出門採購，違規者將處馬幣1,000元（約新台幣6920元）的罰款。超市、醫院、診所、銀行、餐廳仍可營業，但餐廳只能提供外帶服務，同時民眾須保持兩公尺的社交距離，以應對日趨嚴峻的疫情。

馬來西亞過去兩週以來，每日新增確診病例都在四位數以上，如1月7日高達3027例，是最近單日確診人數最多；馬國累積病例達13萬5992例，2萬7332人在接受治療中。