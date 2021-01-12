台灣成凍番薯！1月上旬均溫創近10年新低 今入夜下探4度
記者陳致宇／台北報導
2021-01-12 11:10:20｜2021-01-12 11:14:56
受到寒流影響，今（ 12 ）日全台各地天氣非常寒冷，清晨全台最低溫出現在苗栗縣銅鑼的 6.4 度，預估今晚至明晨將是這波寒流溫度最低時候，台南以北及東北部地區低溫僅 6 至 9 度，沿海空曠低區或近山區更可能下探 4 度左右；此外，氣象局也統計各氣象站在 1 月 1 至 10 日的平均氣溫，均創下近 10 年以上的新低紀錄。
氣象局表示，今日水氣減少，僅東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，但入夜後因輻射冷卻作用，今晚至明晨是這波寒流溫度最低的時候，台南以北及東北部地區低溫僅 6 至 9 度，其他地區也只有 10 至 13 度的低溫，海空曠低區或近山區更可能下探 4 度左右，白天起寒流減弱，氣溫逐日回升，高溫普遍可以回升至 20 度以上，但要留意西半部日夜溫差大。氣象局指出，周三至周五各地大多為晴到多雲，僅周五在東半部地區有零星短暫雨；到了周六另一波大陸冷氣團南下，預估下周一以前北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，其中周日北部及東半部地區有降雨機會，其他地區為多雲到晴，到了下周一則逐漸轉為東半部降雨為主。至於這波冷空氣是否會增強，氣象局仍持續觀察。
此外，氣象局統計各氣象站在 1 月 1 至 10 日的平均氣溫，發現基隆、台北等測站比今年更冷的年份，必須追朔到 2011 年，台中、台南等測站更是創 1986 年以來的新低紀錄，而澎湖測站今年 1 月上旬均溫 14.57 度，上次達到這麼冷的天氣已經是 1955 年，就連氣象局長鄭明典也驚呼，南部才真的是「很久沒那麼冷了」。