炎亞綸赤裸攤開自身　被她調教後找回律動

炎亞綸推出新專輯《摩登原始人》，以「洞悉自己才能關懷世界」為主題出發，日前他接受專訪，與主持人陳大天開房暢談這張專輯的概念與製作過程，他坦言：「因為這張專輯我真正體會到什麼叫赤裸裸，什麼叫把自己全部攤開，剛開始的時候我也很害怕自己『掉鍊子』很想逃跑，甚至懷疑自己有沒有能耐做一個創作人。」

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炎亞綸在這張專輯，不僅作為曲的創作者之一，還要寫詞，他本來也擔綱《摩登原始人》製作人，「但我覺得我的經驗與專業知識的表達還不夠，珊妮老師加入後我就覺得，對，這是我要的。」炎亞綸感謝陳珊妮幫他重新找到呼吸的律動，他透露以前在團體時期，為了凸顯自己的聲音，唱歌時都會很用力，而在陳珊妮的調教下，讓他的聲音更有彈性了。