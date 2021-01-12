炎亞綸赤裸攤開自身　被她調教後找回律動

炎亞綸推出新專輯《摩登原始人》，以「洞悉自己才能關懷世界」為主題出發，日前他接受專訪，與主持人陳大天開房暢談這張專輯的概念與製作過程，他坦言：「因為這張專輯我真正體會到什麼叫赤裸裸，什麼叫把自己全部攤開，剛開始的時候我也很害怕自己『掉鍊子』很想逃跑，甚至懷疑自己有沒有能耐做一個創作人。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 炎亞綸在這張專輯，不僅作為曲的創作者之一，還要寫詞，他本來也擔綱《摩登原始人》製作人，「但我覺得我的經驗與專業知識的表達還不夠，珊妮老師加入後我就覺得，對，這是我要的。」炎亞綸感謝陳珊妮幫他重新找到呼吸的律動，他透露以前在團體時期，為了凸顯自己的聲音，唱歌時都會很用力，而在陳珊妮的調教下，讓他的聲音更有彈性了。炎亞綸也談到與陳珊妮合作的契機，他提到，之前在頒獎典禮巧遇，陳珊妮在前台大方表示想跟炎亞綸合作，當時炎亞綸在後台所以不知道她說了這段話，換他上台時，竟不約而同也說了想跟珊妮合作，就這樣2人一拍即合相約見面聊聊，炎亞綸更表示：「珊妮老師很好聊的」，沒想到話才說完，陳大天一臉狐疑，大聲詢問：「珊妮老師很好聊？」讓全場工作人員笑翻。▲▼炎亞綸（上圖、下圖左）分享與陳珊妮合作的契機。（圖／MyMusic提供） 林俊逸生日收大紅內褲 趙詠華期待想看猛男秀男星、小三同奪視帝、視后 正宮坐台下臭臉眼神死替退休族請命！立委提放寬儲蓄險？黃天牧：保證收益不行