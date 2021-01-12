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卸任之際頻釋善意　孫大千：川普請客、拜登買單

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-12 11:45:15

▲前國民黨立委孫大千。（圖／取自孫大千臉書）
▲前國民黨立委孫大千今（12）日在臉書PO文指出，川普卸任之際頻頻對台灣釋出善意，根本是「川普請客、拜登買單」，如果川普真的力挺台灣，為什麼要等到任期快要結束時才大量釋出對台善意？（圖／取自孫大千臉書）
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前宣布取消美台交往限制、美國駐聯合國常任大使克拉夫特(Kelly Craft)將於13日抵台訪問，引發各界關注﹔前國民黨立委孫大千今（12）日在臉書PO文指出，川普卸任之際頻頻對台灣釋出善意，根本是「川普請客、拜登買單」，如果川普真的力挺台灣，為什麼要等到任期快要結束時才大量釋出對台善意？
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孫大千表示，在美中台三角關係的格局中，引爆台海戰爭絕對不符合中國大陸和台灣的利益，因為一旦爆發軍事衝突，雙方都會付出沉重的代價，唯獨美國，付出的代價最小，得到的回報卻最大。

孫大千認為，川普打著「4點如意算盤」，首先，利用台灣激怒中共，營造美國國內的反中浪潮，強化川普在總統大選時的反中論述﹔第二，升高台灣海峽軍事緊張的情勢，讓台灣人民願意大量向美國進行軍事採購，而軍火產業一向是共和黨最重要的金主。

第三，派幾個無足輕重的官員訪問台灣，既不用付出實質經貿利益，反而可以迫使北京政府不得不做出反應第四，倘若中共忍受不住，在台海爆發局部衝突，美國正好可以藉此機會對北京政府實施經濟制裁，一舉把中國大陸的經濟打回20年前。

最後，孫大千說，如果台灣和中國大陸都能夠看得懂其中的奧妙，雙方政府都是聰明人，應該知道要怎麼做，才能夠趨吉避凶，以免「受人算計為人作嫁」。

▲美國國務卿蓬佩奧於當地時間1月9日發布聲明，取消數十年來的美台交流限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿蓬佩奧在9日發布聲明，取消美台交流限制。（圖／美聯社／達志影像）
 
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