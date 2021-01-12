卸任之際頻釋善意　孫大千：川普請客、拜登買單

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孫大千認為，川普打著「4點如意算盤」，首先，利用台灣激怒中共，營造美國國內的反中浪潮，強化川普在總統大選時的反中論述﹔第二，升高台灣海峽軍事緊張的情勢，讓台灣人民願意大量向美國進行軍事採購，而軍火產業一向是共和黨最重要的金主。





第三，派幾個無足輕重的官員訪問台灣，既不用付出實質經貿利益，反而可以迫使北京政府不得不做出反應﹔第四，倘若中共忍受不住，在台海爆發局部衝突，美國正好可以藉此機會對北京政府實施經濟制裁，一舉把中國大陸的經濟打回20年前。





最後，孫大千說，如果台灣和中國大陸都能夠看得懂其中的奧妙，雙方政府都是聰明人，應該知道要怎麼做，才能夠趨吉避凶，以免「受人算計為人作嫁」。