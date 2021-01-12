返還兩蔣時期受害者財產拚2022？蔣萬安：促轉不該做半套
記者吳承翰/台北報導
2021-01-12 11:41:20｜2021-01-12 11:46:11
外界點名國民黨立委蔣萬安是2022台北市長選舉熱門人選，他受訪時仍強調以立院為重，但近日低調推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》，要幫戒嚴時期權益受侵害的民眾要回被沒收的財產，此舉被解讀他想在選戰前甩脫父祖輩留下來的包袱。蔣萬安今（12）日受訪時表示，他在2017年促轉條例三讀時，也針對返還受難者權益投下贊成票，現在維持一貫的態度，他表示這些受難者家屬年事已高，很多都在跟時間賽跑，不能讓他們蒙受不白之冤入土。
蔣萬安指出，在2017年立法院處理促轉條例時，他就對於條例的第六條，回復、賠償受害者及家屬之名譽及權利損害投下贊成票。蔣萬安補充，促轉會成立三年多來，為許多威權時期蒙受不白之冤的人平復名譽，但他們當時被政府沒收的財產遲遲沒有歸還，很多受害者家屬年紀已經八、九十歲，很多都在跟時間賽跑，他才更大力推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》。蔣萬安表示，在2017年時，他擔任國民黨團副書記長，台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕曾拜訪他，蔡曾跟他說「不希望帶著有罪之身入土」，蔣萬安認為歸還財產是促進轉型正義的重中之重，政府不該只做半套，應盡速回應受難者家屬。媒體問蔣萬安此舉是否是參選2022前，先擺脫蔣家包袱？蔣說「就事論事，我在三年前表決促轉條例時，就針對這項投下贊成票，現在延續一貫立場。」媒體追問蔣「蔣孝嚴是否知情？」蔣萬安回「沒跟他提過，他不知道我在立法院的提案，過去到現在都是如此」。