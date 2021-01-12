美駐聯大使訪台防疫 外交部：比照美衛生部長模式
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-12 12:34:36｜2021-01-12 12:38:58
美國駐聯合國常任大使克拉夫特(Kelly Craft)將於本週三（13日）抵台訪問，由於美國是新冠肺炎疫情重災區，外界關注克拉夫特訪團的防疫措施。外交部今（12）日表示，防疫規格比照美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）去年訪台的防疫模式。
今日外交部例行記者會上，媒體關注克拉夫特訪團的防疫措施？發言人歐江安表示，相關防疫措施中央流行疫情指揮中心日前已作詳細說明，指揮中心發言人莊人祥有提到已有先例，會比照阿薩爾訪台的防疫模式，有既定常規與SOP，由於防疫涉及到專業判斷，詳細細節由指揮中心說明。針對中國外交部嚴厲批評美國駐聯合國大使訪台，歐江安表示，對次不值得評論。外交部長吳釗燮昨（11）日受訪表示，克拉夫特14日將晉見蔡英文總統，也會跟他有會談，下午在外交部外交學院發表演講。這是1971年我國退出聯合國後，首度有美國現任駐聯合國大使訪台。
阿薩爾去年8月訪台，衛福部長陳時中指出，其入境前須檢附登機前三天PCR檢測陰性報報告，搭乘專機到台灣，抵台後在機場會再次接受採檢，就不用居家檢疫14天。
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