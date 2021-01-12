比特幣一夜暴跌9千美元　專家警告：恐成「泡沫之母」

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美國銀行證券首席投資策略師哈特奈特（Michael Hartnett）認為，比特幣可能成為，繼70年代的黃金、90年代末的網路科技股、2000年代中期的房產之後的下一個「泡沫之母」。過去2年比特幣呈現戲劇性的飆漲，2019年初至今更是漲破1000%，從過去幾十年的經驗來看，這非常危險。70年代末黃金曾飆漲400%，其他例子還有80年代日本、90年代的泰國等，這些股市在進入泡沫化前，都經歷超過3位數百分比的暴漲。
從長期數據上來看，雖然比特幣在上週末、11日接連暴跌，2021年初比特幣價格整體仍然上漲了10%以上。除了比特幣，哈特奈特也注意到中國股市、生技股及尖牙股也都出現巨大的收益。
英國金融行為監管局（FCA）發出警告，指比特幣投資者要做好賠光的心理準備。機構注意到，有些公司正在增加投資加密貨幣，或與加密資產相關的貸款或投資產品，並承諾高回報。由於加密貨幣市場正在處於波動劇烈時期，如果消費者投資這些產品，需要做好賠光的心理準備。
英國AJ Bell分析報告指，由於詐騙行為、不受監管的企業針對消費者的營銷材料，內容強調投資加密資產的回報而不是潛在缺點，加密貨幣資產固有的高風險正在加劇，監管機構顯然對此感到擔心。