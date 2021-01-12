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比特幣一夜暴跌9千美元　專家警告：恐成「泡沫之母」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-12 11:50:16｜2021-01-12 11:51:18

比特/比特幣/Bitcoin
▲比特幣價格暴跌，引發金融監管機關、投資策略師關注，再次警告投資人加密貨幣的波動風險。（圖／美聯社／達志影像）
比特幣（Bitcoin）價格8日創下歷史新高，上漲突破4.1萬美元，但大漲之後迎來暴跌，9日開始下跌至4萬美元以下，週ㄧ（11）比特幣從上午一路狂跌，跌幅一度超過20%，至3.1萬美元以下，加密貨幣市場市值更蒸發超過2000億美元，在比特幣猛烈飆升之際，美國銀行（Bank of America）分析曾師警告，比特幣下一個「泡沫之母」。
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據「Bitstamp」數據， 比特幣比特幣低位反彈逾4,000美元，報34,843美元；「Coindesk」數據顯示，過去24小時內比特幣最高價為3.49萬美元，最低跌至3萬305美元。對於比特幣暴漲暴跌，金融專家、投資風險管理師有不同的見解，英國金融行為監管局（FCA）警告投資人要做好賠光的心理準備；但摩根大通（JP Morgan）近期的研究報告卻看好，比特幣未來能夠成為黃金的替代貨幣。
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▲比特幣、其他加密貨幣實時價格更新。（圖／翻攝自Bitstamp）
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▲比特幣漲跌趨勢圖。（圖／翻攝自Coindesk）
▲（圖／翻攝自Coindesk）
▲比特幣漲跌數據統計。（圖／翻攝自Coindesk）
美國銀行證券首席投資策略師哈特奈特（Michael Hartnett）認為，比特幣可能成為，繼70年代的黃金、90年代末的網路科技股、2000年代中期的房產之後的下一個「泡沫之母」。過去2年比特幣呈現戲劇性的飆漲，2019年初至今更是漲破1000%，從過去幾十年的經驗來看，這非常危險。70年代末黃金曾飆漲400%，其他例子還有80年代日本、90年代的泰國等，這些股市在進入泡沫化前，都經歷超過3位數百分比的暴漲。

從長期數據上來看，雖然比特幣在上週末、11日接連暴跌，2021年初比特幣價格整體仍然上漲了10%以上。除了比特幣，哈特奈特也注意到中國股市、生技股及尖牙股也都出現巨大的收益。

英國金融行為監管局（FCA）發出警告，指比特幣投資者要做好賠光的心理準備。機構注意到，有些公司正在增加投資加密貨幣，或與加密資產相關的貸款或投資產品，並承諾高回報。由於加密貨幣市場正在處於波動劇烈時期，如果消費者投資這些產品，需要做好賠光的心理準備。

英國AJ Bell分析報告指，由於詐騙行為、不受監管的企業針對消費者的營銷材料，內容強調投資加密資產的回報而不是潛在缺點，加密貨幣資產固有的高風險正在加劇，監管機構顯然對此感到擔心。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲不少投資專家看好比特幣等加密貨幣得趨勢，但大前提是其波動性必須降低。（圖／美聯社／達志影像）
 
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