「一個地球峰會」巴黎登場　探討保存生物多樣性挨批漂綠

我是廣告 請繼續往下閱讀
出席者包括聯合國祕書長古特瑞斯（AntonioGuterres）、世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）、英國王儲查爾斯（Prince Charles）、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強生（Boris Johnson）、加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）、哥斯大黎加總統阿瓦拉多（CarlosAlvarado）、歐洲中央銀行總裁拉加德（ChristineLagarde）及世界衛生組織秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）。
馬克宏在會議地點巴黎艾里賽宮（Elysee）發言時表示，「我們和地球的未來，都仰賴此時此刻的行動。以『一個地球峰會』來開啟2021年是很重要的，因為今年所有挑戰都將找到協調之道」。他說：「我們應該面對失敗…以加快我們的具體行動及務實可行的監督」。
古特瑞斯在視訊會議中說，在揭露環境失序風險的2019冠狀病毒疾病疫情後，「我們不能再回到過去的常態」。會議中，法國開發署（AFD）宣布預計在2025年前，把國家氣候預算中的10億歐元直接用於推動生物多樣性計畫。
另一項明確達成的進展則是非洲綠色長城缺乏的資金終於可望到位。馬克宏今天在會中宣布將規劃143億美元的5年預算（2021-2025）。馬克宏說：「會復育1億公頃土地，創造1000萬個工作機會，消除2.5億噸的碳排。透過這個計畫，非洲將展示它作為對抗氣候暖化一員的能力。」
綠色長城計畫是在非洲中部偏北地區，種植寬15公里、長7000多公里，東西向橫跨11國的綠色樹林帶，以解決沙赫爾（Sahel）與撒哈拉沙漠地區沙漠化日益嚴重的問題。這項計畫1952年提出，2007年正式啟動。
但根據聯合國2020年9月公布的第一份反沙漠化調查報告顯示，2030年前目標1億公頃的綠化帶目前只復育了400萬公頃。相關非洲國家都有政治意願，因撒哈拉擴大將為他們帶來威脅，並惡化各種衝突，尤其是人口遷徙問題。
目前缺的是資金，非洲聯盟（African Union）表示，自計畫啟動後只獲得2億美元，其中1.5億美元來自外界資金，其餘為相關國家出資。
然而，馬克宏一系列的承諾卻遭部分環保人士批評。「歐洲生態綠黨」（EELV）秘書長白武（JulienBayou）在推特（Twitter）上寫道：「自從第一屆一個地球峰會後，馬克宏就在嘉磷塞（Glyphosate）議題上倒退走、增加外力去森林化、放行危害蜜蜂的新菸鹼（neonicotinoid）。這場峰會真是漂綠（Greenwashing）的紀念碑。」
瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）的諷刺更直接，她推文表示峰會中廢話連篇（bla bla），最後寫道「逃不掉數十年更多的破壞」。（編輯：郭中翰）1100112