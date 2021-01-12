世衛：2021年無望群體免疫達標

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德國生技公司BioNTech指出，今年能產製的COVID-19疫苗劑數，產量預期能從13億劑增為20億劑。
法新社報導，輝瑞&BNT疫苗是首支在西方國家獲得批准的疫苗，BioNTech的聲明對於苦於取得疫苗的國家來說不啻為一劑強心針。但BioNTech也警告，COVID-19可能轉為「地區性疾病」，病毒變種的緊急情況與接種後產生的不良反應，都在考驗疫苗。
世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）警告，需要花時間生產疫苗，也得有足夠人接種，才能制止病毒擴散。
她說：「我們今年將無法達成任何程度的群體免疫。」她還強調維持社交距離、勤洗手和配戴口罩以遏制疫情的必要性。
路透社報導，世衛今天再次懇託疫苗研發商提供疫苗給世衛為窮國成立的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），世衛的高階顧問表示，他們雖希望2月前窮國也能開始接種，但時程取決於疫苗供給。
隨著輝瑞&BNT、美國莫德納（Moderna）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）及俄羅斯與中國研發的疫苗產量愈來愈多，全球已超過40國展開新冠肺炎疫苗接種。
世衛負責COVAX的高階顧問艾沃德（Bruce Aylward）說：「目前所有能看到的疫苗接種工作，幾乎都是在中、高收入國家。但我們必須看到中、低收入國家民眾也開始接種疫苗。」
根據路透社資料，中國目前約已施打900萬劑COVID-19疫苗，居全球之冠，其次依序為美國670萬劑和以色列180萬劑。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1100112