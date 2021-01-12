高嘉瑜再批護航富邦　要金管會2／1前查清日盛金中資疑慮

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高嘉瑜則認為金管會在去年7月公布「股東持股透明行動方案」已半年，日盛金大股東、建群投資負責人陳銘達還是無法提供金流資及證明是最終受益人，現在大家仍有疑慮，尤其日盛金背後第二大股東持股24%，若背後是中國大陸明天系集團創辦人肖建華掌控，這就表示這金控有問題，在富邦金申請公開收購就查請中資疑慮這是有必要的做法。
雖然金管會認為之前大同案也沒這樣做，但高嘉瑜覺得日盛金是金融體系，金融體系亦扮演重要角色，金管會更應該要重視，她仍質疑金管會是在護航富邦金，除在未查清中資疑慮緊急召開業務會報讓此收購案過關，甚至之前台北富邦金爆出總經理涉海外不當授信案，至今也還沒查清楚，還有新系統出包也只是給予糾正，與南山人壽新系統出包遭重罰差很多，金管會在迴避開罰及中資問題，甚至替富邦金量身打造，要趕快讓案子通過。黃天牧則解釋海外授信案同樣涉及海外金流還在查。
高嘉瑜更指出金管會有各種方法可以去處理，卻沒有做為，黃天牧則說，任何不符合法規的中資，最終目的是要離開台灣市場，也會希望趕快把股權賣出去，效果是一樣的。不過，高嘉瑜覺得不一樣，金管會只是想要船過水無痕，根本是睜眼說瞎話，中資離開就沒事了嗎？若真的有中資，金管會要求限時出清，股價就會不同，還有當初怎麼進來的？是不是審查也有問題，現在金管會都不想釐清，若富邦金幫中資脫離洗錢，就有國安疑慮，金管會就變幫凶。
不過，黃天牧也解釋，12月14日召開業務會報，主要是因當時股價有異常，對市場穩定有疑慮，而當初日盛金大股東申請投資是投審會核准以僑外資進來。黃天牧也再度重申「這與陳銘達無關，兩件事是平行發展」，金管會也會繼續查日盛金大股東有無中資。
高嘉瑜則進一步追問這是不是要先查，這在富邦金完成收購、金金併前是不是必要條件？這是金管會態度問題，黃天牧則表示目前社會對富邦金能否成功收購有不同看法。高嘉瑜最後再問黃天牧，能否在富邦金公開收購截止日2月1日前，查清日盛金中資疑慮？黃天牧回應：「我們會盡快」。