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桃園IKEA、大江購物中心皆暫停營業　原因是「店內消毒」

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-12 12:28:32

青埔IKEA
▲北部某醫院在昨（11）日深夜傳出「疑感染防控不當」，目前不收病患，今（12）日IKEA桃園店緊急貼出公告因應店內消毒作業，「今日暫停營業 」﹔ 大江購物中心也在官網公告暫停營業一天，引發民眾關注。（圖／NOWnews資料照片）
北部某醫院在昨（11）日深夜傳出「疑感染防控不當」，目前不收病患，今（12）日IKEA桃園店緊急貼出公告因應店內消毒作業，「今日暫停營業 」﹔ 大江購物中心也在官網公告暫停營業一天，引發民眾關注。
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▲（圖/翻攝自Ikea桃園店）
▲今（12）日IKEA桃園店緊急貼出公告因應店內消毒作業，「今日暫停營業 」（圖/翻攝自Ikea桃園店）
IKEA桃園店稍早在臉書粉絲團，緊急貼出公告因應店內消毒作業，今日暫停營業 ，將於上午11:00提早打烊，造成你的不便，敬請見諒，IKEA桃園店非常感謝你的配合﹔引發網友揣測與討論，紛紛在底下留言「太突然了」、「天佑桃園」、「真相永遠只有一個」、「疫情？」等。
此外，位於桃園的大江購物中心也在官網公告暫停營業一天，業者指出，配合年度設備維護及聯合稽查，進行年關前衛生消毒作業，「今日暫停營業一天！」
▲（圖/翻攝自大江購物中心）
▲此外，位於桃園的大江購物中心也在官網公告暫停營業一天，業者指出，配合年度設備維護及聯合稽查，進行年關前衛生消毒作業，「今日暫停營業一天！」（圖/翻攝自大江購物中心）
 
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