台北人口創23年新低 挹注桃園房市成「人增勝利組」

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市結婚率4.86％為六都最低，且少子化問題顯著，加上都市發展早，市區房價高、屋齡舊，房價所得比也高，因此不少天龍國二代購屋「喜新厭舊」，朝新北、桃園等衛星城鎮遷移；但台北外流人口數雖為六都之最，不過在產經與政治層面還是全台重心，社會資源也最雄厚，故房市基本面堅實，所以房價漲幅雖趨緩，但下修的機會也不大。
資料顯示，人口增加的都會依序為桃園、新北及台中，人口各自增加0.88％、0.31％及0.2％；高雄、台南與台北則分別衰退了0.26％、0.32％及1.61％，六都整體呈現「中熱、南北冷」的兩樣情局面。
觀察人口變化與房價表現的關聯，人口增加最多的桃園，不僅是六都中的「人增勝利組」，房價年漲3.6％也勇冠六都；而流失逾4萬市民的台北市，少了人口紅利支撐，房價漲幅敬陪末座，2020年房價僅較2019年微增1.4％。
張旭嵐表示，台灣的商業重心以北台灣為重，建設快，發展大，工作機會也多，因此不少「南客北漂」，造成南二都人口流失嚴重；而桃園為北三都中房價最親民的都會，對民眾產生強大的吸引力，在交通建設的加持下，近年興起「北客桃移」的輕移民風，促使人口增長快速。
台灣房屋桃園區總經理邱繼緯表示，桃園作為工商大城，近年企業投資旺盛，不少企業看重交通、產經等發展重點，紛紛將總部、聯絡處、資金、廠辦投資加碼桃園。創造出豐沛的就業機會，自然加速了建設發展與生活便捷，自然成為宜居的理想城市。
邱繼緯指出，且桃園升格直轄市後，加碼社會福利，出生率為六都之冠，加上大型公共建設、重劃區開發題材一波接一波，房價相較於雙北親民許多，就業、學區、生活、前景等一次到位；綜合以上，皆為近期宜居桃園的雙北客戶吸引關鍵。