帛琉零確診 吳釗燮下週率團出席總統就職典禮
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-12 12:55:15
太平洋友邦帛琉新任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將於下週就職，外交部今（ 12）日證實，外交部長吳釗燮將率團出席帛琉正副總統就職典禮，且台灣已派遣2人先遣小組赴帛琉評估活動安全性及推動「安全旅行圈」(travel bubble)的可能。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安證實，我友邦帛琉共和國政府日前正式邀請我國出席訂於21日舉行的第11屆帛琉正副總統暨國會議員就職典禮。基於對台帛邦誼的重視，且經評估帛琉境內目前並無新冠肺炎確診案例、疫情環境相對安全穩定，蔡英文總統已經指派外交部長吳釗燮擔任特使，率團於20日至22日訪問帛琉出席就職典禮及相關活動。基於防疫考量，我國特使團人數將極為精簡，詳細的資訊將在適當時間對外正式公布。帛琉號稱新冠肺炎零確診，不過海軍敦睦艦隊去年3月底從帛琉結束任務返台後，磐石軍艦卻爆發群聚感染，共計36人確診。經中央流行疫情指揮中心疫調，磐石艦染疫官兵並非在帛琉染疫，且經過篩檢，與敦睦艦隊接觸過的我國駐帛琉外館人員與僑民，均呈現陰性反應。
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