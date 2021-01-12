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蔣萬安推促轉國民黨有雜音？藍委：會不會過重點在民進黨

記者吳承翰/台北報導

2021-01-12 12:42:07

▲在黨內同志勸進下，國民黨立委蔣萬安傳出醞釀為參選2022年台北市長準備。（圖/NOWnews資料照片）
▲國民黨立委蔣萬安提案要幫戒嚴時期受到政治迫害的民眾追回財產，傳出國民黨團內有立委不認同，認為蔣不但沒辦法爭取綠營、中間選民支持，還得罪深藍。（圖/NOWnews資料照片）
國民黨立委蔣萬安推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》，引發黨內對於戒嚴時期的敏感神經，傳出黨內有資深立委認為蔣萬安此舉不但沒辦法讓綠營、中間選民認同，反倒得罪深藍支持者。國民黨立委李德維指出，即便蔣萬安推動，但現在民進黨團在立法院過半，「會不會過不是看蔣萬安、或國民黨，是看民進黨團總召柯建銘。」
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蔣萬安身為蔣家後代，主動觸及此議題，根據他提供的連署書，參與的立委有洪孟楷、鄭天財、翁重鈞、林德福、謝衣鳳、李德維、林為洲、鄭麗文、吳怡玎、廖婉汝、溫玉霞、江啟臣、林奕華、徐志榮、陳以信。除了蔣萬安，黨團總召林為洲、黨主席江啟臣都被視為國民黨青壯派代表人物。
外界把推動促轉和選舉做連結，李德維表示蔣萬安的家世大家都了解，他不認為推動成功後能替蔣爭取到多少選票，「他從政這段時間，大家應該都知道他個性蠻樸實，不會這麼權謀。」
對於黨內有人不認同蔣萬安的做法，李德維指出在民進黨立院一黨過半，條例能不能通過，關鍵不是在蔣萬安或國民黨團，而是由民進黨團總召柯建銘說了算，柯建銘不認同就絕對不會過。
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