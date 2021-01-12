穿5年前同件外套還願！總統蔡英文紫微天后宮祈福
記者陳志仁/新北報導
2021-01-12 12:58:13｜2021-01-12 13:02:14
總統蔡英文今(12)日前往新北市三峽區的「紫微天后宮」參拜，隨後與三峽地區里長、在地民代進行十餘分鐘的座談；紫微天后宮表示，2015年12月時任民進黨主席的蔡英文曾來參拜，「算是來還願！」總統還在當時合影的照片上簽名。
蔡英文今日在內政部長徐國勇、立委吳琪銘、羅致政，及新北市議員陳世榮、彭成龍、廖宜琨的陪同下，前往新北市三峽區的「紫微天后宮」參拜，受到紫微天后宮主委劉燕耀、北三媽會總會長李阿乾暨全體委員的歡迎；不過，行政院長蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧卻沒有陪同，僅派助理出席，引發在場人士的熱議。蔡英文全程依廟方安排的程序參拜祈福，隨後與與三峽地區里長、在地民代進行十餘分鐘的閉門座談，並未接受媒體的訪問；管委會副主委陳志泉轉述，總統蔡英文認為，台灣在新冠肺炎的防疫期間，讓經濟成長，也讓世界看見台灣在防疫方面上的努力，進而願意提供武器給台灣，購買這些的武器不是惹事生非，而是用來防衛台灣的安全。
總統蔡英文2015年12月擔任民進黨黨主席時，曾經來此參拜祈福，廟方今日在座談會時，拿出當時合影的放大照片，總統蔡英文不僅開心在照片上簽名，還說「今日穿的衣服外套，與5年前穿的是同一件外套！」最後總統蔡英文與與廟方管委會幹部、基層里長志工等人合影後，結束短暫的參訪祈福行。
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