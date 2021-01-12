籃球／亞洲盃「想去也不想去」球員陷兩難 高國豪擔心
記者鍾東穎/台北報導
2021-01-12 12:52:29
備戰2021年亞洲盃男籃資格賽第三階段，中華隊今(12)日報到開訓，P. LEAGUE+攻城獅球員高國豪、李家瑞都是第一次入選成人國家隊，兩人都坦言入選相當開心，但又因新冠肺炎疫情感到擔憂。
高國豪自高中畢業後旅美，去年因疫情返台，若不是疫情可能繼續旅美求學不會加入中華隊徵招，加上中華隊主力目前都在中國CBA，也讓更多新面孔像是高國豪與李家瑞能躍上國家一隊，兩人先前只有過瓊斯杯中華白隊經歷。高國豪表示，「首次選到很興奮又開心，但確實因為疫情也害怕去了會中(鏢)，擔心比較多。家人、朋友希望不要去，有關到安危問題，自己認為不去的可能性比較大。」
同樣首次入選國家一隊的李家瑞坦言，「如果可以去會很想去，但考慮疫情，家人偏向不同意，怕會有後遺症或有嚴重後果，還在評估。」
「想去也不想去。」裕隆後衛李愷諺道出大部分球員心聲，「上次入選是2、3年前了，希望把握這次機會。」但新手奶爸的他考慮到小孩剛出生不到3個月和家人健康問題，也陷入兩難。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。