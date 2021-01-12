趕進度！全美最大檢測站道奇體育場 將改為疫苗接種地
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-12 12:55:07
美國的新冠疫情嚴重，即使疫苗已經問世，數量有限加上分配範圍，仍使得疫苗的接種短期內難以全面落實。美國加州洛杉磯市知名的道奇體育場(Dodger Stadium)，自疫情發生後已成為病毒篩檢的場地，現在為了配合施打疫苗進度，將再度轉型為新冠疫苗的接種所。
綜合《洛杉磯時報》等外媒報導，自5月以來，道奇體育場做為篩檢所，已進行了超過100萬次測試。洛杉磯市長艾力克‧加塞蒂（Eric Garcetti）計畫，當地時間11日就要讓道奇體育場的篩檢任務暫告一段落，將人員、設備和其他資源，轉移到疫苗分發和施打上。報導指出，雖然這項轉變會暫時降低洛杉磯市的篩檢量能，卻能使洛杉磯市的每日疫苗施打數量提升3倍以上，一天有望為1萬2000名居民施打。
加塞蒂在新聞稿中強調，疫苗是戰勝病毒並確定復原之路最可靠的途徑，所以從郡乃至於市，整個政府團隊都會投入最佳資源，盡可能快、安全又有效率的為當地居民施打疫苗。
加州是近期美國疫情最嚴重的州之一，染病及死亡人數持續上升。州長紐森（Gavin Newsom）上週五表示，希望接下來9天能為100萬人接種疫苗，道奇體育場轉換用途，將可使接種速度更加快速。
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