院內感染醫師足跡曝光！大江購物中心、星巴克都去過

前一日晚間傳出國內北部某醫院爆出新冠肺炎群聚感染，中央流行疫情指揮中心今（12）天緊急召開臨時記者會，指揮官陳時中親上火線說明，陳時中公布

國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性(案838)及本國籍20多歲女性(案839)。

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指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

根據陳時中透露，案838醫師，先前因為新冠肺炎確診病患