院內感染醫師足跡曝光！大江購物中心、星巴克都去過

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根據陳時中透露，案838醫師，先前因為新冠肺炎確診病患狀況嚴重，在患者插管過程中，有進到隔離病房中，在過程中疑似遭到感染，而案839則是護理師，為案838的同住女友，陳時中提到，發生院內感染事件很遺憾，但還是要感謝醫護護理、醫事人員，長期處在第一線，暴露在風險之中，也希望大家集集氣、祈福，希望醫護人員早日康復。
指揮中心專家小組召集人張上淳也提到，這名醫師幫忙照顧重症病患，期間進出相當多次，做了很多醫療處置，哪個環節出了狀況，目前還沒有辦法確定。陳時中也解釋，雖然醫療相關防護演練嚴格，但難免百密一疏，所幸院方處理態度積極迅速。
指揮中心也公布案838的活動軌跡，個案在1月8日到9日間，有到過大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店等地方，目前這些地方也受到通知，做出清潔消毒的防疫措施。至於同住的案839足跡，陳時中表示目前還在請警政單位確認，有新消息會對外公布，但媒體進一步追問，該護理師是否有在科大上課，對此陳時中證實，案839為正職護理人員，但相關疫調發現他有在上課，指揮中心也會將同學匡列為接觸者，目前都在採檢中，已經都先隔離開來，也不准他們上班。
陳時中也進一步詳述，個案838在1/6、1/7，就是純上下班路線，沒有到外面去，個案自述在1/8下班大約晚上8點時，獨自去大江購物美食街吃丼飯，吃完後自己返家，1/9下午1點則是休假，自己步行到星巴克，在那邊停留30分鐘，然後步行到振宇五金行逛逛，之後返家。1/10 早上8點後就到醫院值班了。至於個案跟重症病患的接觸，則是在1/4（協助進行插管）、1/5這兩天，張上淳提到，他這段時間有比較密集的進去，幫病人做醫療處置，1/8出現輕微症狀，所以1/10自己通報採檢，於昨天確診。
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