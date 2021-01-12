首例醫師院內感染！黃立民呼籲：院內接觸者應該要驗兩次

中央流行疫情指揮中心，今（12）天傳來壞消息，證實桃園某醫院爆出新冠肺炎首例醫師感染個案，指揮官陳時中表示，今天國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性(案838)及本國籍20多歲女性(案839)，根據了解，案838為醫院醫師，曾照顧COVID-19確診重症個案，疑似是1/4協助確診重症患者插管時受到感染。

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針對這起院內感染，台大醫院兒童醫院院長黃立民，今天下午接受媒體聯訪時表示，希望指揮中心針對醫院的這群人要認真採檢，最好採兩次，相關接觸者隔離14天後應該再驗一次，他解釋，因為人太多怕有漏，不做核酸會漏，因為他認為僅採檢一次敏感度50％，連做兩次敏感度也不到90%，不保證就是沒事，還有20％偽陰性的可能，只是沒被抓到，建議隔離的接觸者要多做幾樣檢查，甚至要驗抗體，沒風險才讓他們回去照顧病人。