首例醫師院內感染！黃立民呼籲：院內接觸者應該要驗兩次
記者劉雅文/台北報導
2021-01-12 17:02:23｜2021-01-12 18:30:12
中央流行疫情指揮中心，今（12）天傳來壞消息，證實桃園某醫院爆出新冠肺炎首例醫師感染個案，指揮官陳時中表示，今天國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性(案838)及本國籍20多歲女性(案839)，根據了解，案838為醫院醫師，曾照顧COVID-19確診重症個案，疑似是1/4協助確診重症患者插管時受到感染。
針對這起院內感染，台大醫院兒童醫院院長黃立民，今天下午接受媒體聯訪時表示，希望指揮中心針對醫院的這群人要認真採檢，最好採兩次，相關接觸者隔離14天後應該再驗一次，他解釋，因為人太多怕有漏，不做核酸會漏，因為他認為僅採檢一次敏感度50％，連做兩次敏感度也不到90%，不保證就是沒事，還有20％偽陰性的可能，只是沒被抓到，建議隔離的接觸者要多做幾樣檢查，甚至要驗抗體，沒風險才讓他們回去照顧病人。至於這次醫師被感染，黃立民也直言，知道是照顧確診病人，所有人都不該被感染，顯示有人沒有完全遵守感控措施，但也可能是其他管道導致被感染到，黃立民提到，確診者的病床環境都是病毒，要非常小心，就算只是旁邊協助，也可能因為摸到床緣後手沒洗乾淨而染疫。
黃立民也呼籲，院方要注意人力是否充裕，因為住院醫師太操勞下很容易出事，要讓人員有足夠的休息、工作負擔不要太重，不然容易出錯，他強調，照顧感染者的這群人最好要輪調，讓新鮮人進去、讓他們休息，對於醫院端要再教育、不要鬆懈。
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