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賀一航兒月薪15K　「五分埔打工」入不敷出

記者羅凌筠/台北報導

2021-01-12 13:31:59

▲曾治豪駐唱餐廳、服飾店收入都減少。（圖／中天綜合台提供）
▲曾治豪駐唱餐廳、服飾店收入都減少。（圖／中天綜合台提供）
34歲歌手、賀一航兒子曾治豪在女友五分埔服飾店打工，月領1萬5000元，昨他錄《小明星大跟班》坦言收入銳減，駐唱餐廳遭疫情重挫，要求員工共體時艱，歌手都被減薪，而女友服飾店換季，進貨遇到停滯期，薪水也給不了太多，曾治豪體諒女友：「我說不給我薪水也沒關係，互相幫助嘛，我拍戲時她當助理開車也沒拿錢啊。」
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▲曾治豪透露奶奶健康現況。（圖／記者臺孝婷攝影）
▲曾治豪通告漸漸穩定。（圖／記者臺孝婷攝影）
曾治豪月入15K的新聞出來後，在苗栗表演竟遇路人打氣，「突然民眾來抱我喊加油，說『沒關係，演藝圈沒機會，可以來直銷公司』」，但是他還不想放棄這一行，他說今年通告、演出陸續上門，現在1個月大概4個通告，一周駐唱2天，「2021年應該會比去年更好」，只是曾治豪房租、停車位、保險等開銷，1個月約2萬5000元，根本入不敷出，他說：「所以常常會去女友家吃飯，有時候電視台錄影多拿2個便當回家。」能省則省。
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▲曾治豪想賀一航眼淚流。（圖／NOWNews影像中心）
賀一航遺孀Judy可有幫忙介紹工作？曾治豪說：「Judy姊有，如果適合會幫我推，但是她也忙，不會硬要她幫我，我把自己照顧好，就是對得起爸爸了。」曾治豪將過第二個沒有父親的年節，感慨阿媽團圓飯都會留2個空位，擺好碗筷，「阿公一份、爸爸一份」，半夜還會Line曾治豪，傾訴想念兒子的心情，曾治豪看到賀一航的回顧新聞，也忍不住留下思念的眼淚。

 
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