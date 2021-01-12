賀一航兒月薪15K　「五分埔打工」入不敷出

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曾治豪月入15K的新聞出來後，在苗栗表演竟遇路人打氣，「突然民眾來抱我喊加油，說『沒關係，演藝圈沒機會，可以來直銷公司』」，但是他還不想放棄這一行，他說今年通告、演出陸續上門，現在1個月大概4個通告，一周駐唱2天，「2021年應該會比去年更好」，只是曾治豪房租、停車位、保險等開銷，1個月約2萬5000元，根本入不敷出，他說：「所以常常會去女友家吃飯，有時候電視台錄影多拿2個便當回家。」能省則省。
賀一航遺孀Judy可有幫忙介紹工作？曾治豪說：「Judy姊有，如果適合會幫我推，但是她也忙，不會硬要她幫我，我把自己照顧好，就是對得起爸爸了。」曾治豪將過第二個沒有父親的年節，感慨阿媽團圓飯都會留2個空位，擺好碗筷，「阿公一份、爸爸一份」，半夜還會Line曾治豪，傾訴想念兒子的心情，曾治豪看到賀一航的回顧新聞，也忍不住留下思念的眼淚。
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