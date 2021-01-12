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蔣萬安推返還受難者財產　綠委酸：花國家錢幫自己洗白！

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-12 13:41:10

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.24
▲國民黨立委蔣萬安近期推動返還戒嚴時期受政治迫害者被沒收的財產，外界認為是為2022台北市長選舉鋪路。（圖／NOWnews資料照）
頻頻被點名參選2022年台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安，近期低調推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》，欲返還戒嚴時期受政治迫害者被沒收的財產，被外界解讀是為「甩開蔣家包袱」、為2022年選舉超前部署。除了國民黨內有雜音，就連不少民進黨立委都對蔣萬安的作法感到「訝異」，郭國文就在臉書發文狠酸蔣萬安「聰明到花國家的錢為自己洗白」真的是高招。
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郭國文表示，對於賠償受害（難）者、返還身家財產、土地遭沒收充公，對台灣人而言是天公地道的事，他百分百支持，相信多數人也不會反對，但「不要為了洗白而偽善」，國民黨為了選舉，身為最被看好代表藍營角逐台北市長的蔣萬安，超前佈署的修法策略真是高招，聰明到花國家的錢，洗白自己。
郭國文還引用電影中的經典名言：「現在，我想做個好人。」來酸國民黨是否真相檢討，並對法規的執行細節提出質疑。假設是戒嚴時期被沒收的土地，現在是要原物返還？還是要折價賠償？畢竟有些土地，在這幾十年來早已轉了好幾手，若是折價以市價賠償，恐怕會是天價，就他所知，有些受害（難）者被沒收的財產，以市價折算，單一受害者，有的就超過百億元。
郭國文認為，現在要「賠償」、「補償」是立法讓已經罹於時效的請求權還可以行使。建議國民黨跟蔣萬安，再加一條追討條款，類似代位清償後的內部求償。畢竟當初一覺醒來，財產被國家沒收是哪個政黨造成的？為了讓受害（難）者能獲得平反，他支持政府先代位賠償補償後，由國民黨來支付這筆費用！請國民黨好好面對應該負起的責任，以對受害者展現誠心的道歉。不然很難不被國人認為是選舉操作、為了洗白而偽善。
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