蔣萬安推返還受難者財產 綠委酸：花國家錢幫自己洗白！
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-12 13:41:10
頻頻被點名參選2022年台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安，近期低調推動《威權統治時期人民受損權利回復條例》，欲返還戒嚴時期受政治迫害者被沒收的財產，被外界解讀是為「甩開蔣家包袱」、為2022年選舉超前部署。除了國民黨內有雜音，就連不少民進黨立委都對蔣萬安的作法感到「訝異」，郭國文就在臉書發文狠酸蔣萬安「聰明到花國家的錢為自己洗白」真的是高招。
郭國文表示，對於賠償受害（難）者、返還身家財產、土地遭沒收充公，對台灣人而言是天公地道的事，他百分百支持，相信多數人也不會反對，但「不要為了洗白而偽善」，國民黨為了選舉，身為最被看好代表藍營角逐台北市長的蔣萬安，超前佈署的修法策略真是高招，聰明到花國家的錢，洗白自己。郭國文還引用電影中的經典名言：「現在，我想做個好人。」來酸國民黨是否真相檢討，並對法規的執行細節提出質疑。假設是戒嚴時期被沒收的土地，現在是要原物返還？還是要折價賠償？畢竟有些土地，在這幾十年來早已轉了好幾手，若是折價以市價賠償，恐怕會是天價，就他所知，有些受害（難）者被沒收的財產，以市價折算，單一受害者，有的就超過百億元。郭國文認為，現在要「賠償」、「補償」是立法讓已經罹於時效的請求權還可以行使。建議國民黨跟蔣萬安，再加一條追討條款，類似代位清償後的內部求償。畢竟當初一覺醒來，財產被國家沒收是哪個政黨造成的？為了讓受害（難）者能獲得平反，他支持政府先代位賠償補償後，由國民黨來支付這筆費用！請國民黨好好面對應該負起的責任，以對受害者展現誠心的道歉。不然很難不被國人認為是選舉操作、為了洗白而偽善。