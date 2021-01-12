爆首例醫師院內感染！醫：不會期待零本土

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他也解釋，這個病毒在任何時候都可能出現，醫護人員在醫療作業裡面都做標準防疫措施，但偶爾還是有百密一疏，加上有些是直接面對面接觸。
甚至張峰義提到，不會期待國內沒有任何本土案例，幾乎是不太可能的事情，因為有境外移入，所以國內不管在檢疫、旅館，所有過程都沒辦法做到100%，一定會有些零星的個案傳到本土，因此才在社區中一直強調保持社交距離、勤洗手、戴口罩。
回溯先前北部另一家醫學中心發生群聚感染，是在去年的2月29日，當時發生9人院內群聚感染，是由一名50多歲的指標個案（案34），分別傳染給案35（50多歲院內清潔工）、案36（20多歲護理人員）、案37（20多歲護理人員）、案38（40多歲護理人員）、案41（20多歲女兒）、案42（50多歲陪病家屬）、案45（50多歲同病房病患）、案46（20多歲兒子）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。