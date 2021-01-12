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爆首例醫師院內感染！醫：不會期待零本土

記者劉雅文/台北報導

2021-01-12 16:19:27

▲歐洲聯盟專家團認為，現有的新冠肺炎疫苗能有效對抗在英國發現，會快速蔓延的新型病毒株。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲國內傳出新冠肺炎院內群聚感染。（圖／美聯社／達志影像）
中央流行疫情指揮中心，今（12）天傳來壞消息，證實桃園某醫院爆出新冠肺炎首例醫師感染個案，指揮官陳時中親上火線說明，陳時中公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性(案838)及本國籍20多歲女性(案839)。根據了解，案838為醫院醫師，曾照顧COVID-19確診重症個案，疑似是1/4協助確診重症患者插管時受到感染。
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台灣感染管制學會理事長、三軍總醫院內科部感染主治醫師張峰義，今天出席疾管署活動時也提到，他認為現在世界各國幾乎都有院內感染，最重要的還是體系的健全，所有的醫療照護機構做好感染管制措施，監測、動線，還有病人分流，以及醫師高度警覺，他強調：「這樣的話即使發生院內感染也不會造成太嚴重的情況，民眾不用過於恐慌」。
他也解釋，這個病毒在任何時候都可能出現，醫護人員在醫療作業裡面都做標準防疫措施，但偶爾還是有百密一疏，加上有些是直接面對面接觸。

甚至張峰義提到，不會期待國內沒有任何本土案例，幾乎是不太可能的事情，因為有境外移入，所以國內不管在檢疫、旅館，所有過程都沒辦法做到100%，一定會有些零星的個案傳到本土，因此才在社區中一直強調保持社交距離、勤洗手、戴口罩。

回溯先前北部另一家醫學中心發生群聚感染，是在去年的2月29日，當時發生9人院內群聚感染，是由一名50多歲的指標個案（案34），分別傳染給案35（50多歲院內清潔工）、案36（20多歲護理人員）、案37（20多歲護理人員）、案38（40多歲護理人員）、案41（20多歲女兒）、案42（50多歲陪病家屬）、案45（50多歲同病房病患）、案46（20多歲兒子）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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