中國外交部長王毅訪非洲5國　隻字未提疫苗承諾

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▲賴比瑞亞公共事務部前部長摩爾指出，「疫情對非洲國家經濟的影響十分巨大。」（圖／翻攝Twitter)

美國外交關係協會（CFR）全球公衛高級研究員黃延中表示，中國想要提供非洲國家疫苗是別有動機，「他們（中國）想要提升形象，也想擴大中國疫苗的市佔率，並把疫苗當成戰略工具，特別是用在對中國有戰略利益的國家」。摩爾表示，非洲國家極度想要疫苗來對抗疫情及疲弱的經濟，卻因經濟情況無法如願。