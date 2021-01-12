中國外交部長王毅訪非洲5國 隻字未提疫苗承諾
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-12 16:17:33｜2021-01-12 16:18:45
中國國家主席習近平2020年8月31日曾表示，若中國開發出新冠肺炎疫苗，會提供給發展中國家、特別是非洲，但中國外交部長王毅9日結束非洲5國出訪行程，卻沒有做出任何提供疫苗的承諾。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，王毅此次走訪奈及利亞、剛果民主共和國、波札那、坦尚尼亞與塞席爾等國家，先前中國曾提出，將提供非洲國家新冠肺炎疫苗列為「優先事項」，但直至這次訪非洲行程結束，都沒有提到確切提供疫苗的時間。賴比瑞亞（Liberia）公共事務部前部長、美國智庫「全球發展中心」（CGD）研究員摩爾（W. Gyude Moore）批評，「中國對非洲許下有關疫苗的承諾都是不切實際。中國根本沒有提出時間表，只有口頭承諾。」摩爾指出，「非洲國家急切地需要疫苗，不只是因為健康因素，疫情對經濟的影響更巨大。」這些非洲國家積欠中國大筆債務，然而中國拒絕提供債務減免，使得他們在疫情的打擊下處境更加艱難。
對此，中媒反駁，「西方國家批評中國的疫苗外交根本毫無根據」，並強調中國研發的疫苗並不是外交籌碼。
其中，東非島國塞席爾（Seychelles）已預計本週開始接種5萬劑國藥疫苗，但這批疫苗並不是來自中國政府，反而是阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates,UAE）所捐贈的。
非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人恩肯加松（John Nkengasong）表示，若以每人2劑來推算，預估非洲需要大約15億劑的疫苗，才能達到群體免疫所需的60％接種率；然而，光是疫苗的本身的費用以及疫苗運輸費就得花上100多億美元。
美國外交關係協會（CFR）全球公衛高級研究員黃延中表示，中國想要提供非洲國家疫苗是別有動機，「他們（中國）想要提升形象，也想擴大中國疫苗的市佔率，並把疫苗當成戰略工具，特別是用在對中國有戰略利益的國家」。摩爾表示，非洲國家極度想要疫苗來對抗疫情及疲弱的經濟，卻因經濟情況無法如願。