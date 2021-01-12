春節疏運懶人包！國道0至5時暫停收費　高鐵延長營運時間

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省道重點部分，在台 9 線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、和平（雙向）、崇德（北向）路段，及南迴公路香蘭至金崙（雙向）路段實施大客車優先道，並於蘇花路廊進行大貨車時段性管制； 台 61 線西濱快速公路於鳳鼻至香山路段封閉 2 處平面路口及封閉台 68 線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉 7 處平面路口，提升西濱公路行車效率。
大眾運輸部分，交通部為鼓勵民眾於春節搭乘國道客運出遊，提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠，如 90 條國道客運路線享平日優惠或原票價 85 折、 46 條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及 10 小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠，如北花線來回票 400 元，以及在指定日期 4 人同行 1 人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠。
高鐵部分，加開 441 班次列車（南下 236 班、北上 205 班），總計 10 天提供 1,820 班次列車，並規劃於 2 月 15 日及 16 日北上深夜列車，延後 30 分鐘收班、 2 月 16 日及 17 日北上首班車提前 10 分鐘發車；台鐵則是全線加開各級列車總計 263 列次及加掛車箱 838 輛，並加開台北－花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠。
航空部分，自 2 月 6 日至 17 日，共計 12 天國內航線正班機及第一、二波加班機預計提供 3,366 架次、 284,506 個座位。截至 1 月 8 日止，部分尖峰時段訂位率已逾 9 成。交通部已請航空公司援例視離島鄉親需求規劃增開第三波加班機；海運部分：自 2 月 9 日起至 17 日止共 9 天，規劃 1,031 航次，提供總運能 225,302 人次，目前富岡-綠島及富岡-蘭嶼航線已開放訂位，其餘航線預計將於 1 月 15 日後陸續開放訂位。
此外，交通部在今年春節 2 月 8 日至 13 日期間，特別補助 55 歲以上本國國民購買「孝親專案套裝產品」費用，以「住宿」+「台鐵、高鐵、國道客運及飛機（遊覽車不適用）」等配套專案為主軸予以規劃，以北部區域之縣市（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市）為實施區域，以期紓緩部分南返之車潮，並活絡春節時期北部觀光活動。