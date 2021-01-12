講話像含滷蛋模糊不清　竟是缺血性腦中風

65歲王伯伯患有糖尿病與心房顫動，日前凌晨因左半身無力，講話像「含滷蛋」模糊不清，家人送醫檢查後發現腦部無大血管阻塞，研判是缺血性腦中風，緊急施打「血栓溶解劑」後，恢復狀況良好，醫師提醒，心房顫動是缺血性中風最危險因子之一，務必把握黃金3小時就醫，提高存活康復機率。

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亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師邱新藻表示，患者本身有糖尿病史10多年，平時都在診所規律拿藥控制血糖，日前清晨2點半，家人發現患者左半邊肢體無力、說話不清楚，緊急送往急診，經腦部電腦斷層檢查發現，腦部並無大血管阻塞，不過根據家人描述，從發現狀況有異到送達醫院，已經超過3個小時，經與家屬討論後，決定自費施打「血栓溶解劑」治療。

施打後，患者後續雖有部分腦出血，但僅造成些微說話不流暢症狀，其餘功能恢復良好，且住院期間會診心臟內科醫師，剝絲抽繭找出致病原因原來與心房顫動(心律不整)有關。

邱新藻指出，根據國內2018年臨床試驗顯示，在腦中風發作3-4.5小時的個案中，有施打血栓溶解劑的患者，三個月後的復原情況良好，且死亡風險中無顯著差異，以上述王伯伯為例，只要符合一定的條件，家屬也同意自費施打，確實能獲得較佳的預後。

邱新藻也強調，「缺血性腦中風」佔目前台灣中風型態約八成，為血管堵塞造成，可能是來自心臟的血栓流到腦部，也可能為血管硬化所致，通常與三高、老化有關；當發生急性缺血性腦中風3小時內且沒有禁忌下，會在靜脈注射血栓溶解劑，藉此快速溶解腦部的血栓，減少因缺血所引起的腦部損傷，目前健保也納入80歲以上患者給付範疇。

另個中風危險因子則是「心房顫動」，由於心臟跳動不規則，心房內容易產生血栓，當血栓跑到冠狀動脈血管，就會造成心肌梗塞，萬一離開心臟跑到腦部，則會造成腦中風，猝死機率恐大幅增加。

邱新藻提醒，目前多以口服抗凝血藥預防心房顫動造成的缺血性中風，但因新型抗凝血藥物相當多樣，醫師會依患者中風程度、病情發展及相關風險，隨時監測療效，因此若心房顫動患者需要長期透過抗凝血藥物作為中風防治，應與醫師充分討論，選擇對自己做有利的治療藥物。