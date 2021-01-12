挽救政治生涯？外媒：拜登就職 川普愛女伊凡卡擬出席
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-12 14:50:46
美國總統川普，日前透過現已被停用的推特宣布，不出席總統當選人拜登(Joe Biden)20日的就職典禮，但副總統彭斯(Mike Pence)將接受拜登陣營的邀請出席。有外媒透露，彭斯並不是唯一與川普不同調的人，就連川普最疼愛的女兒伊凡卡(Ivanka Trump)，也傳出為了挽救自己的政治生涯，而計畫要參加拜登的就職大典。
根據英國《每日郵報》報導，知情人士透露，伊凡卡有意在離開白宮後繼續從政，不過近來一連串有關川普的負面事件，還有白宮逐漸被外界戲稱為「瘋狂馬戲團」（Circus on Steroids）等事，卻讓她對自己的政治生涯產生危機感，希望盡力挽回自身政治形象，而出席拜登的就職典禮似乎是個不錯的選項。想當然爾，寶貝女兒的這個決定，聽在老爸川普的耳裡非常不是滋味，認為伊凡卡與「試圖將自己拉下台的騙子」互動，根本是對自己的「侮辱」，特別自己現在還面臨二度被彈劾的命運。川普甚至告訴女兒，出席拜登的就職典禮將導致伊凡卡失去大量支持者，將會是她有史以來「最糟的決定」。
對此也有其他消息指出，伊凡卡之所以想參加拜登的就職典禮，主要是想替父親發聲，並不是真的只顧自己的政治前途；另一名白宮人士則否認伊凡卡有出席就職典禮的計畫。報導並指出，川普是近150年來，首次拒絕出席新總統就職典禮的卸任總統。對此，即將接替他位置的拜登則回應道，2人難得對任何事有共識，認為川普不出席反而算是個好消息。