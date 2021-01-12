NBA／里拉德怒拍桌！甜瓜末節飆分聯手CJ逆轉暴龍
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-12 15:20:07
36歲球星「甜瓜」Carmelo Anthony今(12)日在比賽末節打出回春表現，獨拿13分，加上先發後衛CJ McCollum最後9.9秒砍進逆轉跳投，全場轟下30分，率拓荒者終場以112:111險勝暴龍。
Anthony今天出賽35分鐘，14投6中得到20分、5籃板、4助攻，其中第四節貢獻13分，且都是關鍵追分時刻。拓荒者總教練Terry Stotts稱讚，「他幾乎就是為了這種比賽而生，解讀比賽快且享受這種時刻。」而開季第2場就轟下44分的McCollum表現維持高檔，最後15秒拿到球後還能華麗轉身運球、換手晃過對手，最後急停跳投砍進逆轉球，大心臟表現奠定勝基，攻下全場最高30分6籃板5助攻。
前三節打完拓荒者還落後10分，主控Damian Lillard一度怒拍場邊的桌子，可能是對自己表現不滿意，儘管全場繳出次高23分7籃板，但發生多達8次失誤居全隊之冠，所幸隊友相當給力，最終收下3連勝。Anthony上季在拓荒者成功東山再起，本季感謝球隊給他重返NBA機會，以底薪續留，開季至今延續替補角色，出賽8場場均可得12.1分、3.4籃板、1助攻。