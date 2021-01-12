照護新冠肺炎病患醫師確診 柯文哲：一起為醫護人員加油
記者丁上程/台北報導
2021-01-12 15:12:04
衛福部防疫指揮中心，今天（12日）下午召開例行記者會時，公布兩例本土案例，一名為北部某醫院醫師，在照顧新冠肺炎確診患者時，感染了新冠肺炎，而另一名女護士則為該醫師的女朋友，因為親密接觸下而被傳染。對此台北市長柯文哲下午也隨即在臉書上PO文，向疫情前線所有的工作人員致敬，並表示「請大家和我一起保持信心、冷靜應對，讓我們一起為醫護人員加油」。
柯文哲表示，17年前的SARS在台灣蔓延，和平醫院爆發院內感染封院，被隔離者隔著玻璃，與窗外世界無言對望，「有人跳窗逃逸、多名醫護殉職，慘痛記憶至今讓我難忘。」柯文哲說，「當年不只和平封院，創立超過百年的台大醫院急診部也首次被迫關閉，連門把都被驗出了SARS病毒，人心惶惶，病毒與死亡的恐懼如影隨形。」柯文哲回憶，那段時間，台灣的天空像被罩上黑紗，「但我們上下一心，咬牙撐到了天亮」。柯文哲直言，如今我們再度與新冠肺炎艱苦作戰，有了SARS的經驗、舉國上下的警覺，去年我們守住了臺灣；但放眼全世界，已有超過7,000名醫護人員因為COVID-19殉職，防疫視同作戰，我完全理解在這場艱困的戰役中，第一線的醫護人員，身體與心理上所背負的壓力與風險有多沈重。
「因此，如果您正在醫療現場，以身阻險、防止疫情擴大，或因為最近天冷，正負擔巨量的照護工作，我想在此對所有的醫護、防疫工作人員說聲感謝！ 謝謝你們， 辛苦了！」柯文哲感謝前線醫護人員，表示「也請你們繼續對自己、對國家保持信心與希望。17年前我們撐過去了，這次我們一定也可以，因為我們已經撐了這麼久，我們也比起17年前更有經驗、更有方向」。話鋒一轉，柯文哲也呼籲民眾，此刻要更照顧自己、加強防疫，減輕醫療人員負擔；在網路上看到一些似是而非的訊息，請先查證不要輕易轉傳、避免造成恐慌。「請讓我們一起成為醫護人員的堅實後盾，一起為他們加油！」