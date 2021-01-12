鼓勵居檢家屬安心旅宿 中市府聯手旅宿業祭補助加優惠

因應今年1月15日起在家居家檢疫只能1人1戶，台中市府聯合旅宿業者，推出居家檢疫者家屬入住旅館補助加優惠方案，凡連續住滿14天，市府補助每戶5000元外，業者加碼再祭優惠措施。

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台中市政府表示，防疫新制即將於15日上路，勢必造成替代所量能需求大增，目前台中市現有居家檢疫替代所1723間，從18日到27日的返國高峰期間，申請入住踴躍，已呈現滿房狀態。

為紓解替代所量能吃緊問題，台中市聯合旅宿業提出鼓勵居家檢疫者家屬入駐飯店補助加優惠措施。市長盧秀燕表示，凡戶籍設在台中市的居家檢疫者家屬，連續14天入住台中市合法旅館，市府每戶補助5000元，旅宿業也加碼祭出各種超值優惠，呼籲居家檢疫者家屬安心入駐合法旅館，讓出住家方便返國居檢家人使用。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林呼籲，大家一起做好防疫，居家檢疫者家屬可以到飯店享受悠閒日子。他強調，市府補助限定市民專屬，但旅宿業者各項優惠，則是外縣市民也適用，歡迎大家來台中市旅遊。

▲台中大毅老爺行旅致力推動藝文，設施時尚新穎，即日起至12月31日止，雙人入住「安心好住所」住房專案，連續5天以上，每房每晚2800元起含早餐優惠。（圖／大毅老爺提供）

根據統計，目前響應市府措施的旅宿業者超過40家，以觀光旅館為例，包括全國、福華、永豐棧、金典、星享道、台中林酒店、麗寶賽車主題旅店及大毅老爺行旅等，各家相對都有優惠方案。

台中大毅老爺針對出國被迫取消者，及在家居家檢疫者之家人推出系列優惠住宿辦法，即日起至12月31日止，雙人入住「安心好住所」住房專案，雙人連續入住5天以上，每房每晚2800元起，連續入住14天以上，每房每晚降為2600起元，可享2客早餐、用餐9折優惠等。



▲台中金典酒店的「安心住房專案」，雙人可選擇精緻客房，四人可入住豪華家庭房。（圖／金典酒店提供）





台中金典酒店提供居家檢疫者家屬的「安心住房專案」，可選擇入住精緻客房每晚2300元起，或四人入住的豪華家庭房，每晚3700元起，若須要提供早餐，另加計早餐費用。此方案至少住滿4天，且需出示家人居家檢疫證明書等。

麗寶賽車主題旅店推出的「寶貝家人longstay」住房優惠專案，連續入住7晚起，平均每晚3000元 （原價6500+10%元起），不含早餐，優惠期限至1月31止，限台中市市民入住。