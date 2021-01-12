中國將採取更強硬手段打壓香港 路透：可能改變選舉制度
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-12 16:28:16｜2021-01-12 16:28:36
日前香港逾50名泛民主派人士遭到港警國安處逮捕，引發國際批評聲浪，但據《路透社》（Reuters）報導，知情人士表示中國政府不打算在大搜捕後罷手，將用更強烈手段鎮壓反對派。
《路透社》引述2名知情人士表示，目前還不確定打擊異議人士的手段，但可能包括對因新冠肺炎（COVID-19）而延期至9月的選舉進行「改革」，目標是削減民主派的影響力；其中一人表示，中國政府大力介入，且他們指揮香港政府的行動，最近一次的大搜捕只是一系列鎮壓行動的環節之一，是為要殺雞儆猴、噤聲社運人士，確保香港不會重演2019年的反送中運動；消息人士說道，「中國忍氣吞聲太久了，需要一次把問題解決」，強調不久後北京、港府便會祭出更多強硬手段。報導也提到，中國官員正在討論更動香港選舉體系的可行方式，預計9月5日舉辦的選舉可能再一次延期；另一名中國官員證實，民主派的影響力在2022年的香港特首選舉中恐進一步被削弱，「這次變動可能影響整個中國的政治體制」。
對此，香港特首林鄭月娥的發言人回應，香港問題在「去年6月港版國安法實施後，確實減少了街頭暴力和增進社會和平」，但刻意迴避北京政府是否參與其中 。